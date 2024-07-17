Henüz ücreti belli olmayan KPSS lise başvuruları yarın başlıyor

KPSS ortaöğretim sınavının başvuruları yarın itibarıyla başlarken adaylar başvuru ücreti ne kadar araştırmaya başladı. Sınav 15 Eylül'de gerçekleşirken sonuçları 4 Ekim'de erişime açılacak.

15 Eylül'de uygulanacak olan KPSS lise ortaöğretim sınavına az bir süre kalmasıyla beraber başvuru ücretleri ve tarihlerini haberimizde derledik. 14 Temmuz günü yapılan KPSS lisans sınavına milyonlarca aday katıldı.

KPSS LİSE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yarın başlayacak olan başvuruların 2024 ücreti henüz duyurulmazken yarın açıklanması bekleniyor.

Genel yetenek oturumu için 350 TL, Alan bilgisi için 235 TL, ÖABT için 350 ve DHBT için 350 TL ödenirken lise başvuru ücretlerinin de yaklaşık olarak aynı olması tahmin ediliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Sınava girecek olan adaylar 18 Temmuz itibarıyla başvuru yapmaya başlarken 30 Temmuz'da işlemler sona erecek.

Ortaöğretim KPSS sonuçları ise 4 Ekim'de erişime açılacak.