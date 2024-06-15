Hepsijet bayramda resmi tatil olması sebebiyle çalışmıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme:

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16 Haziran Kurban bayramına 1 gün kala kargo bekleyen vatandaşlar Hepsijet bayramda çalışıyor mu, açık mı aramasını yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile tatil 9 güne çıkarken kargolar arefe günü çalışacak mı sorusu gündeme geldi.