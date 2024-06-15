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Hepsijet bayramda resmi tatil olması sebebiyle çalışmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hepsijet bayramda resmi tatil olması sebebiyle çalışmıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Haziran Kurban bayramına 1 gün kala kargo bekleyen vatandaşlar Hepsijet bayramda çalışıyor mu, açık mı aramasını yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile tatil 9 güne çıkarken kargolar arefe günü çalışacak mı sorusu gündeme geldi.

Kargo bekleyen ve göndermek isteyen vatandaşlar Hepsijet'in bugün çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Gönderi alacak ve gönderecek olanlar bayramda çalışma saatlerini merak ederken arefe günü açık olup olmadığına cevap aradı.

HEPSİJET BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketi olan Hepsijet, bayramda resmi tatil nedeniyle çalışmayacak.

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, resmi tatillerde hizmet vermezken arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek.

TRENDYOL EXPRESS BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin resmi tatil sebebiyle bayramda çalışmayacakken Trendyol Express de hizmet vermeyecek şirketler arasında yer aldı.

Hepsijet bayramda resmi tatil olması sebebiyle çalışmıyor - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Kurban Bayramı Arife Günü | 15 Haziran Cumartesi

1. Günü | 16 Haziran Pazar

2. Günü | 17 Haziran Pazartesi

3. Günü | 18 Haziran Salı

4. Günü | 19 Haziran Çarşamba

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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