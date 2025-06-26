Hicri yeni yıl başladı: 2025 aşure günü ne zaman başlar ve biter?

Hicri takvime göre Muharrem ayı, yılın ilk olarak bilinmektedir. İslam alemi için önemli bir yere sahip olan 2025 yılı için Muharrem ayı bugün itibarıyla başladı. Müslümanlar için Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen bu ayda 2025 aşure günü ne zaman başlar ve biter? sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

20205 Muharrem ayı ve aşure gününün hangi güne denk geldiği dini görevlerini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılmaktadır.

Muharrem ayında herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıkları evinde ağırlamak, yardıma muhtaç kişilere sadaka vermek sünnettir. Peki, aşure günü ne zaman başlar ve biter? İşte tüm ayrıntılar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan bir tanesidir. Aşûre, bu ayın en kıymetli gecesidir.

Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre günü kabûl buyurdu. Buna örnek olarak Âdem aleyhisselâmın tövbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması verilebilir.

2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlar ve 26 Temmuz 2025 tarihinde biter.

AŞURE GÜNÜ VE GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure gecesi Muharrem ayının onuncu gecesidir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Bu önemli gecede Allahü teâlâ, birçok duâları kabul eder.

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre, Yakûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşûre günü oldu. Bu nedenle Aşure gününde duaların kabul edildiği bilinmektedir.