Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinde yerli Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşıları üretilecek

Yeni Onaylı Randevu Sistemine göre hasta 20.00'ye kadar onay vermeli yoksa randevu iptal olacak

Yeni Onaylı Randevu Sistemine göre hasta 20.00'ye kadar onay vermeli yoksa randevu iptal olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün MHRS sisteminde yeni döneme geçildiğini aktarırken diğer gelişmelere de yer verdi. Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşılarının yerli olarak üretileceği detayının ardından yerli aşı nerede üretilecek ve ne zaman soruları gündeme geldi.

Fahrettin Koca bugün Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla vatandaşı sevindirdi. Onaylı Randevu Sistemine geçileceğini söylemesinin ardından yerli aşı üretimi haberini de verdi. Vatandaşlar hangi aşılar üretilecek merak ederken Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezi nerede, kimin gibi soruları da araştırdı.

Bugün yapılan açıklamayla beraber MHRS'deki yeni sisteme dair detaylar öğrenildi. Vatandaşlar 20.00'ye kadar randevuya gelip gelmeyeceğini onaylayacak ve böylece randevu sorununda çözüme gidilecek. Böylece boş kalan randevularda eksiklik yaşanmayacak ve hastalar mağdur olmayacak.

65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları öncelikli olarak sayılacağı da belirtildi.

Bir diğer sevindiren haber ise Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşılarının yerli olarak üretileceği oldu. 2028 yılında aşıların %100 yerli olması planlanırken pilot üretimlere 2 sene içerisinde geçileceği kaydedildi.

Koca'nın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezimizin inşaatını tamamlayarak pilot üretimlere iki yıl içinde başlayabileceğiz. Hedefimiz, ihtiyacımız olan aşıların tamamının Türkiye’de üretilmesidir. 3 aşımız yani Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşıları, teknoloji transferi ile artık ülkemizde üretilecek. Bağışıklama programındaki diğer bütün aşılar da Hıfzıssıhha’da üretilecek. 2028’de ise tüm aşılar %100 yerli üretim olacak."