Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 11:22 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 11:22 - Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı hız kesmeden devam ediyor. G grubunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Hollanda - Malta mücadelesi için geri sayım başladı. Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak merakla araştırılırken grup elemelerindeki kıyasıya mücadele de sürüyor.

HOLLANDA - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında G grubunda oynanacak Hollanda - Malta karşılaşması futbolseverlerin ilgi odağında. Son derece kritik olan Hollanda - Malta maçı dijital platform Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, karşılaşma saatinde Exxen'e üye olup giriş yaparak yayın akışına erişebilecek. HOLLANDA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Hollanda ile Malta'nın karşı karşıya geleceği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı 10 Haziran Salı akşamı oynanacak. Groningen’deki Noordlease (Euroborg) Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Hollanda - Malta maçının hakemliğini ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo De Burgos üstlenecek. Hollanda ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak isterken, Malta ise güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergilemeyi hedefliyor. İlgili Haber Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak HOLLANDA - MALTA MUHTEMEL İLK 11 Hollanda: Mark Flekken, Denzel Dumfries, Jarrad van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Wout Weghorst, Cody Gakpo Malta: Henry Bonello, Zach Muscat, Joseph Carragher, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli, Matthew Guillaumier, Alexander Satariano, Joseph Mbong, Teddy Teuma, Jodi Jones, Paul Mbong İlgili Haber Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan