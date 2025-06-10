Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11&#039;ler açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı hız kesmeden devam ediyor. G grubunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Hollanda - Malta mücadelesi için geri sayım başladı. Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak merakla araştırılırken grup elemelerindeki kıyasıya mücadele de sürüyor.

HOLLANDA - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında G grubunda oynanacak Hollanda - Malta karşılaşması futbolseverlerin ilgi odağında. Son derece kritik olan Hollanda - Malta maçı dijital platform Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Maçı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, karşılaşma saatinde Exxen'e üye olup giriş yaparak yayın akışına erişebilecek.

Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - 1. Resim

HOLLANDA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ile Malta'nın karşı karşıya geleceği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı 10 Haziran Salı akşamı oynanacak. Groningen’deki Noordlease (Euroborg) Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

Hollanda - Malta maçının hakemliğini ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo De Burgos üstlenecek. Hollanda ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak isterken, Malta ise güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - 2. Resim

HOLLANDA - MALTA MUHTEMEL İLK 11

Hollanda: Mark Flekken, Denzel Dumfries, Jarrad van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Wout Weghorst, Cody Gakpo

Malta: Henry Bonello, Zach Muscat, Joseph Carragher, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli, Matthew Guillaumier, Alexander Satariano, Joseph Mbong, Teddy Teuma, Jodi Jones, Paul Mbong

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Estetik mağduru 3 amaliyet geçirdi! Yargıtay kararını verdi: 'Eser sözleşmesi' detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe kombine satışları ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu FB kombine fiyatları - HaberlerFenerbahçe kombine satışları ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu FB kombine fiyatlarıMGM'den kritik uyarı, geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak? - HaberlerMGM'den kritik uyarı, geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak?Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2025: Sözlü sınav yerleri açıklandı mı? - HaberlerSözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2025: Sözlü sınav yerleri açıklandı mı?Kargolar bugün açık açık mı? 10 Haziran 2025 Salı Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri - HaberlerKargolar bugün açık açık mı? 10 Haziran 2025 Salı Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleriOrtaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma şartları neler? - HaberlerOrtaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma şartları neler?Filenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman? - HaberlerFilenin Sultanları İstanbul etabı maç programı! Voleybol maçları ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...