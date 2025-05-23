Hull City düştü mü? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City küme düştü mü, ligde durumu nedir merak ediliyor!

İngiltere Championship 2024-2025 sezonunun son haftasında nefesler tutuldu, gözler Hull City’nin kaderini belirleyecek karşılaşmaya çevrildi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, kümede kalma mücadelesi verdiği sezonda büyük bir tehlike atlatarak ligde kalmayı başardı. Hull City küme düştü mü, ligde kaldı mı merakla araştırılıyor.

HULL CİTY DÜŞTÜ MÜ?

İngiltere Championship 2024-2025 sezonu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Hull City son haftaya küme düşme tehlikesiyle girdi. Sezonun final haftasında Portsmouth deplasmanına konuk olan takım 1-1’lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Maçın başlarında Matt Crooks’un golüyle öne geçen Hull City ikinci yarının hemen başında Christian Saydee’nin golüne engel olamadı. Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Acun Ilıcalı’nın takımı, küme düşme potasındaki Luton Town’un averajla gerisinde kalmasını fırsat bildi. Puan eşitliği olsa da averaj farkıyla Hull City ligde kalmayı başardı.

İlgili Haber Fenerbahçe Beko'nun Euroleague final rakibi kim oldu? EuroLeague final maçı için bekleyiş başladı!

HULL CİTY LİGDE KALDI MI?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City 2024-2025 sezonunun 46 haftalık zorlu maratonunu 49 puanla 21. sırada tamamladı. Küme düşme potasının hemen bir basamak üzerinde yer alan “Kaplanlar” averaj farkıyla İngiltere Championship’te kalmayı başardı.

Hull City -10 averajla Luton Town’un (-24) önünde yer aldı. Ligde kalma başarısını son haftada aldığı kritik beraberliğe ve rakiplerinin puan kaybına borçlu olan takım bir alt lige düşmeden sezonu kapattı. birlikte Hull City 2025-2026 sezonunda da Championship'te yoluna devam edecek.

CHAMPIONSHIP PUAN DURUMU (2024-2025 SEZONU)

Leeds United - 100

Burnley - 100

Sheffield United - 90

Sunderland - 76

Coventry - 69

Bristol City - 68

Blackburn Rovers - 66

Millwall - 66

West Bromwich - 64

Middlesbrough - 64

Swansea - 61

Sheffield Wednesday - 58

Norwich City - 57

Watford - 57

QPR - 56

Portsmouth - 54

Oxford United - 53

Stoke City - 51

Derby County - 50

Preston - 50

Hull City - 49

Luton Town - 49

Plymouth Argyle - 46

Cardiff City - 44