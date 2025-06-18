İsrail ve İran arasında süren gerilim her gün biraz daha dozunu arttırıyor. Yaşanan gerilim sebebiyle gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Küresel petrol ticaretinde stratejik bir konuma sahip olan Hürmüz Boğazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi nedir? sorularını arama motorlarında sorgulatıyor.

İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalarla beraber Hürmüz Boğazı yeniden gündemin en üst sıralarına taşındı. Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik bir yerdir. Küresel petrolün yaklaşık yüzde 20'si, bu bölgeden taşınmaktadır.

Petrol piyasalarını direkt olarak etkileyen bölgeye yönelik araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Hürmüz Boğazı nerede? İşte tüm ayrıntılar..

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezini birbirine bağlayan bir boğaz olup genişliği 33 ila 95 kilometredir. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Musandam Yarımadası da boğazın güney kıyısında bulunur.

Coğrafi olarak Irak ile Umman arasında yer alan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti için kritik öneme sahip stratejik bir su yoludur.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

2011 yılındaki verile baz alındığında, günlük olarak yaklaşık 17 milyon varil petrol, dünyada ticareti yapılan petrolün neredeyse %20'si, yıllık ise toplamda altı milyar varilden fazla petrole karşılık gelen bir miktarHürmüz Boğazı'ndan gemilerle taşınmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İsrail-İran çatışmasının petrol arzın ilişkin, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum çıkması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi; çıkabilir. Ama biz arz tarafında bir sorun görmüyoruz. Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var; geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım

Gabar'dan petrol ihtiyacımızın yüzde 8'ini karşılıyoruz. Ama tabii bunlar ikame edilebilir. Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" dedi.