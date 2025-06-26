İBB'den 500T kararı: 500T hattı kaldırıldı mı, iptal mi oldu?

İstanbul'un önemli otobüs hatlarından biri olan 500T için önemli bir gelişme yaşandı. İBB tarafından alınan kararla beraber 5005 hattı kısaltıldı. Bundan sonra İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna ulaşamayacak. Yıllardır alışılagelen güzergahlar güncellendi. Peki, 500T hattı kaldırıldı mı, iptal mi oldu? İşte tüm cevabı..

Yıllardır İstanbul'un birçok noktasında güzergahı olan 500T en uzun otobüs unvanına sahiptir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleşecek toplantıda alınan kararla, hattın uzunluğu sebebiyle teknik aksaklıklar yaşandığını belirtti. Bu nedenle oy birliği ile alınan karar 500T hattının geleceğini şekillendiriyor.

500T ile ulaşım yapan birçok kişi 500T hattı kaldırıldı mı, iptal mi oldu? sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

500T HATTI KALDIRILDI MI, İPTAL Mİ OLDU?

500T hattı tamamen kaldırılmamıştır. Yalnızca otobüs hattının güzergahı kısaltılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla beraber bundan sonra kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.

500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

500T'NİN YENİ GÜZERGAHINDA HANGİ DURAKLAR BULUNUYOR?

500T'nin yenilenen güzergahında, Tuzla Şifa Mahallesi'nden başlayarak 4. Levent Metro'ya kadar uzanmaktadır.

Yeni 500T hattının geçtiği duraklar şu şekildedir;

Kağıthane

4.Levent

Kavacık Köprüsü

Kozyatağı Metro

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Bostancı Köprüsü

Altıntepe

Kadir Has Anadolu Lisesi

Küçükyalı Metro

Mavi Evler

Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu

Maltepe Köprüsü

Huzurevi

Esenyol

Gülsuyu Metro

Esenkent Metro

Cevizli Köprüsü

Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Anadolu Adalet Sarayı

İBB Ek Hizmet Binası

Soğanlık Metro

Kartal Sanayi

Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Kartal Bölge Trafik

Kartal Köprüsü

D-100 Güney Yanyol

Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi

Keresteciler

Vergi Dairesi

Safaş

Pendik Köprüsü

Mehmet Ali Tunga Camii

Tavşantepe Metro

Karadeniz Caddesi

Kaynarca

Tersane Köprüsü-1

Tersane Köprüsü-2

Güzelyalı Köprüsü

Yanyol Caddesi

Esenyalı Sapağı

Aydıntepe İstasyon

İçmeler Köprüsü

İçmeler İstasyon

Hürriyet Caddesi

Fabrikalar

Tuzla Köprüsü

Atatürk Caddesi

Şifa Mahallesi

Alper Sokak

Buhar Sokak

İnönü Caddesi

Demir Sokak

Emiroğlu Caddesi

Gümüşpınar Camii

Karakol

Narin Sokak

Pınar Sokak

Kiptaş 2.Etap

Selim Sokak

Başkaya Sokak

Sumru Sokak

Gönül Sok-Şehit Bayram Aksu

Göksun Sokak

Karakaya

23 Nisan Caddesi

Şifa Sondurak

500T NEDEN CEVİZLİBAĞ, TOPKAPI VE OKMEYDANI'NDAN GEÇMİYOR?

500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerden kaynaklı güzergahları kısaltıldı. Bu nedenle bazı kritik duraklar kapatılmıştır.

500T hattın kısalmasıyla beraber otobüsler artık aşağıdaki duraklardan geçmemektedir:

Cevizlibağ

Topkapı Panorama

Topkapı Alt Geçit

Edirnekapı Kaleboyu

Edirnekapı Surdışı

Şehitlik

Ayvansaray

Halıcıoğlu 3

Okmeydanı

Gazhane Yolu

Nurtepe-Viyadü

Afet Koordinasyon Merkezi

Seyrantepe Yolu

Sultan Selim Mahallesi

Bu durakların iptal edilmesiyle beraber hattın kuzey batı aksındaki yoğunluğu azaltılması planlanmaktadır.