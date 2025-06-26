İBB'den 500T kararı: 500T hattı kaldırıldı mı, iptal mi oldu?
İstanbul'un önemli otobüs hatlarından biri olan 500T için önemli bir gelişme yaşandı. İBB tarafından alınan kararla beraber 5005 hattı kısaltıldı. Bundan sonra İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna ulaşamayacak. Yıllardır alışılagelen güzergahlar güncellendi. Peki, 500T hattı kaldırıldı mı, iptal mi oldu? İşte tüm cevabı..
Yıllardır İstanbul'un birçok noktasında güzergahı olan 500T en uzun otobüs unvanına sahiptir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleşecek toplantıda alınan kararla, hattın uzunluğu sebebiyle teknik aksaklıklar yaşandığını belirtti. Bu nedenle oy birliği ile alınan karar 500T hattının geleceğini şekillendiriyor.
500T ile ulaşım yapan birçok kişi 500T hattı kaldırıldı mı, iptal mi oldu? sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...
500T HATTI KALDIRILDI MI, İPTAL Mİ OLDU?
500T hattı tamamen kaldırılmamıştır. Yalnızca otobüs hattının güzergahı kısaltılmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla beraber bundan sonra kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.
500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
500T'NİN YENİ GÜZERGAHINDA HANGİ DURAKLAR BULUNUYOR?
500T'nin yenilenen güzergahında, Tuzla Şifa Mahallesi'nden başlayarak 4. Levent Metro'ya kadar uzanmaktadır.
Yeni 500T hattının geçtiği duraklar şu şekildedir;
- Kağıthane
- 4.Levent
- Kavacık Köprüsü
- Kozyatağı Metro
- Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
- Bostancı Köprüsü
- Altıntepe
- Kadir Has Anadolu Lisesi
- Küçükyalı Metro
- Mavi Evler
- Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu
- Maltepe Köprüsü
- Huzurevi
- Esenyol
- Gülsuyu Metro
- Esenkent Metro
- Cevizli Köprüsü
- Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
- Anadolu Adalet Sarayı
- İBB Ek Hizmet Binası
- Soğanlık Metro
- Kartal Sanayi
- Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
- Kartal Bölge Trafik
- Kartal Köprüsü
- D-100 Güney Yanyol
- Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Keresteciler
- Vergi Dairesi
- Safaş
- Pendik Köprüsü
- Mehmet Ali Tunga Camii
- Tavşantepe Metro
- Karadeniz Caddesi
- Kaynarca
- Tersane Köprüsü-1
- Tersane Köprüsü-2
- Güzelyalı Köprüsü
- Yanyol Caddesi
- Esenyalı Sapağı
- Aydıntepe İstasyon
- İçmeler Köprüsü
- İçmeler İstasyon
- Hürriyet Caddesi
- Fabrikalar
- Tuzla Köprüsü
- Atatürk Caddesi
- Şifa Mahallesi
- Alper Sokak
- Buhar Sokak
- İnönü Caddesi
- Demir Sokak
- Emiroğlu Caddesi
- Gümüşpınar Camii
- Karakol
- Narin Sokak
- Pınar Sokak
- Kiptaş 2.Etap
- Selim Sokak
- Başkaya Sokak
- Sumru Sokak
- Gönül Sok-Şehit Bayram Aksu
- Göksun Sokak
- Karakaya
- 23 Nisan Caddesi
- Şifa Sondurak
500T NEDEN CEVİZLİBAĞ, TOPKAPI VE OKMEYDANI'NDAN GEÇMİYOR?
500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerden kaynaklı güzergahları kısaltıldı. Bu nedenle bazı kritik duraklar kapatılmıştır.
500T hattın kısalmasıyla beraber otobüsler artık aşağıdaki duraklardan geçmemektedir:
- Cevizlibağ
- Topkapı Panorama
- Topkapı Alt Geçit
- Edirnekapı Kaleboyu
- Edirnekapı Surdışı
- Şehitlik
- Ayvansaray
- Halıcıoğlu 3
- Okmeydanı
- Gazhane Yolu
- Nurtepe-Viyadü
- Afet Koordinasyon Merkezi
- Seyrantepe Yolu
- Sultan Selim Mahallesi
Bu durakların iptal edilmesiyle beraber hattın kuzey batı aksındaki yoğunluğu azaltılması planlanmaktadır.