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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İç Mimarlık ve Çevre Tasarı bölümünü tercih etmek isteyenler adaylar, 2025 yılı güncel taban puanlarını ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. İşte devlet ve vakıf üniversitelerinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için taban puanları ve sıralamaları...

İç Mimarlık ve Çevre Tasarı bölümü, iç mekanların estetik bir biçimde düzenlenmesini sağlar. Mimarı yapılara uyumlu bir şekilde alanlar oluşturmayı amaçlar.

2025 yılı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İç Mimarlık ve Çevre Tasarı bölümü okumak isteyenler, taban puanları ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Peki, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 1. Resim

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? 

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının belli olmasının ardından İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları ve başarı sıralaması YÖK Atlas üzerinden yayımlandı. 

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları da YÖK Atlas üzerinden yayımlandı.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 2. Resim

2025 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TABAN PUANLARI KAÇ?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 3. Resim

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 4. Resim

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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