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IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor
Savunma, IDEF, Fuar, İstanbul, Bakırköy, Haber
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Türkiye’nin en büyük savunma sanayii organizasyonlarından biri olan IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da ziyaretçilere kapılarını açacak. Yerli ve milli savunma teknolojilerinin en yeni örneklerinin sergileneceği etkinlik, İstanbul'da gerçekleşecek. Ziyaret etmek isteyen katılımcılar ise IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi sorularının cevaplarını arıyor.

Savunma sanayisinin küresel düzeydeki aktörlerini bir araya getirecek olan IDEF 2025 aynı zamanda yeni iş birliklerine ve stratejik ortaklıklara da zemin hazırlayacak. Peki, IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi?

IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor - 1. Resim

IDEF 2025 NEREDE?

IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenecek.

Savunma, havacılık, denizcilik ve güvenlik teknolojilerinin ön planda olacağı IDEF 2025 sektör profesyonelleri ve savunma sanayii meraklılarını aynı çatı altında buluşturacak.

IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor - 2. Resim

IDEF 2025 NASIL GİDİLİR?

Metro: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ durağında inerek fuar alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Marmaray: İFM ’ye marmaray ulaşımı için Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ istasyonunda inebilirsiniz. Alternatif olarak Marmaray Yeşilyurt durağında inip taksi ile 5 dakika içerisinde fuar alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metrobüs: Metrobüs ile ulaşım için, Ataköy-Şirinevler istasyonunda ulaştıktan sonra Havalimanı Metro Bağlantısını kullanarak ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ durağında inip fuar alanına ulaşabilirsiniz.

IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor - 3. Resim

Otobüs: Fuar alanına otobüs ile ulaşım için İETT otobüs bağlantılarını kullanarak Havalimanı Metrosu ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ istasyonunda inip ulaşabilirsiniz.

Havayolu: İstanbul Havalimanı’ndan ulaşım sağlayacak katılımcı ve ziyaretçilerimiz, Havaist ya da HVİST-10 otobüsleri aracılığı ile Yenibosna-Kuleli durağına gelmelerinin ardından Havalimanı Metro bağlantısına ulaşıp ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ’ istasyonundan fuar alanına gelebilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek katılımcı ve ziyaretçilerimiz ise Havabüs otobüsleri ile Taksim ’e gelerek, Havalimanı Metrosu ya da Metrobüs aracılığı ile fuar alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor - 4. Resim

Taksi: İstanbul Havalimanı ile fuar alanı arası yaklaşık 45 kilometredir. Taksi kullanacak olan ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımız trafiğin yoğunluğuna göre fuar alanına ulaşabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve fuar alanı arası yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Trafiğin yoğunluğuna göre fuar alanına ulaşabilirsiniz.

Araçla Ulaşım: E5, TEM ve Sahil Yolu karayolları alternatifleri ile fuar alanına ulaşabilirsiniz. IFM Adres: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Hol 1 Blok No:5/2, İç Kapı No:1, Bakırköy, 34149 İstanbul, TÜRKİYE

IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor - 5. Resim

IDEF 2025 GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

IDEF 2025 fuarına giriş ücretsiz. Fuarı ziyaret etmek isteyen bireysel katılımcıların, yalnızca resmi IDEF 2025 mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlanmadan fuar alanına giriş yapılamaz.

IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın açılıyor - 6. Resim

IDEF 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

IDEF 2025 22 Temmuz Salı günü kapılarını açacak ve 27 Temmuz Pazar günü sona erecek. 23-25 Temmuz tarihleri arasında fuar yalnızca heyetlere ve sektör profesyonellerine açık olacak. 26-27 Temmuz günlerinde ise fuar, bireysel ziyaretçilerin katılımına açılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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