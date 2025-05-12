İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025! İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlıyor. Bu bağlamda öğretmen ihtiyaç duyurumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri yapılacaktır.

MEB 2025 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

2025 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının tamamlanmasıyla beraber atamalar gerçekleştirilecek. İl içi öğretmen atamaları ise 20 Mayıs 2025 tarihindedir.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan duyuruda; "12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler istemeleri halinde tercihlerinden ilk ikisinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Başvurular mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurmak zorunludur. Öğretmenlerin, yer değiştirme başvurusunda önce MEBSİS e-Personel Modülü üzerinden kimlik, öğrenim durumu, hizmet süresi ve puanı gibi bilgilerini kontrol edilecektir.

Eksik ya da hatalı bilgiler için, gerekli belgelerle eğitim kurumu, ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak düzeltme talebinde bulunabilme imkanı vardır.