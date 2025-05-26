İlhan Şeşen öldü mü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen kimdir?

Usta sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu. Müzik kariyerine ilk olarak Grup Gündoğarken ile başlayan Şeşen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi.

İlhan Şeşen'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Peki, İlhan Şeşen'in hastalığı neydi, İlhan Şeşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

İLHAN ŞEŞEN ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

İlhan Şeşen'in, 2023 yılında yakalandığı akciğer kanseriyle uzun zamandır mücadele ediyordu. Şeşen'in yakın çevresinde yaptığı paylaşımla beraber İlhan Şeşen'in öldüğünü duyurdu.

Usta sanatçı 76 yaşında hayatını kaybetti. Şeşen'in ailesi haberi şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes"

İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. O günden ber bu hastalıkla savaşan usta sanatçı İlhan Şeşen'in ailesi 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Bu üzücü haber başta yakınları olmak üzere sevenlerini yıktı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 yılında Manisa'da doğdu. 1968 yılında müziğe başlayan sanatçı, 1971 yılında "Kavga" isminde 45'liğini piyasaya sundu.

1983 yılında Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı.

2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkaran İlhan Şeşen bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü oynadı.

2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkaran Şeşen 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dönemin popüler dizisinde rol aldı.

2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynamıştır. Ayrıca Leman Sam'ın seslendirdiği "Rüzgar" şarkısının bestesi İlhan Şeşen'e aittir.

İLHAN ŞEŞEN ALBÜMLERİ