İlk evim konut kredi kampanyası ne zaman başlayacak? İlk evim 1.20 oranlı ev kredisinde son durum nedir?

İlk defa ev alacaklara özel 1.20 faiz oranıyla kredi desteği verileceği açıklandı. Sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini başlatacakları yönünde bir haber vermişti. İşte tüm ayrıntılar...

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara özel uygun ödemeli kredi sunulacak. İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli konut kredisi sunan bu kampanya, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Bakan Murat Kurum, “Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatılacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak” dedi.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Evim kampanyası ve İlk Evim düşük faizli konut kampanyası son durumu araştırılıyor. Hükümet tarafından başlatılan kampanyayla beraber, ev sahibi olmak isteyenler dar gelirli vatandaşlara düşük faizli kredi imkanları sunuyor.

Bu özel kampanya İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi sağlanacak. Bu kampanya İlk defa ev sahibi olmak isteyenler için hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağı tahmin edilen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KAMYANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredilerin sınırlandırıldığını duyurdu.

Şu an için gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmedi. Beklentiler arasında vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi vardır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceği bilgisini verdi.

Özhaseki, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi;

"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."