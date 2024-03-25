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İlk fotoğraf ne zaman ve kim tarafından çekilmiştir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk fotoğraf ne zaman ve kim tarafından çekilmiştir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk fotoğraf 1826 veya 1827 yılında Nicephore Niepce tarafından çekildi.| Günümüzde ileri teknolojilerle yakalanan anıların yansıdığı objektifin temellerinin nereye dayandığı merak ediliyor. İlk fotoğrafın tarihi, kim tarafından ve hangi şartlarda ortaya çıktığı araştırılmakta. İşte, detaylar..

Bir kamera aracılığıyla kalıcı anılar yakalamak fotoğrafçılıktır. Fotoğrafçılığın temeli Sanayi Devrimi'nin de etkisinin görüldüğü 18. yüzyılda atıldı. İlk fotoğrafa dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İLK FOTOĞRAF NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN ÇEKİLDİ?

Tarihin bilinen ilk fotoğrafı, 1826 veya 1827 yılında Nicephore Niepce tarafından çekildi. "Pencereden Le Gras'a bakış" isimli çalışmanın ışığa duyarı bir levha üzerinde belirmesi yani pozlama süresi tam 8 saat sürdü. Dijon'da bir pencereden manzarasını çeken Niepce'nin çalışmasının fotoğrafçılığın temeli atan bir çalışma olarak başlangıç noktası kabul edilir. İlk fotoğraf ne zaman ve kim tarafından çekilmiştir? - 1. Resim

1838 sonları veya 1839'un başlarında Louis Daguerre, bir insana ait ilk fotoğrafı çekti. Temple Bulvarı isimli çalışma kalabalık bir sokağın fotoğrafıydı ve çekim süresi 10 dakikadan fazla sürdü. Bu nedenle trafik akışı fotoğrafta görünmek için hızlı kaldı. 

TÜRKİYE'NİN BİLİNEN İLK FOTOĞRAFI

Girault de Prangey'e ait olan ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak adlandırılan Türkiye'nin bilinen ilk fotoğrafları, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor. İlk fotoğraf ne zaman ve kim tarafından çekilmiştir? - 2. ResimAnadolu'da ve İstanbul'da pek çok çekim yapan Prangey 1843 İstanbul'una dair kareleri arasında, Sultanahmet Cami, Aysofya, Boğaziçi, Marmara Denizi, Beyazıt Kulesi ve Nuruosmaniye camisini görmek mümkün. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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