Zonguldaklı balıkçılar, son günlerde tezgahlardaki hamsi miktarının hızla azaldığını, bunun da fiyatlara doğrudan yansıdığını söyledi. Vatandaşın alışkın olduğu 50-70 TL seviyesi, balık miktarının azalmasıyla 150 TL seviyesine yükseldi.

Hamsi sezonu sona yaklaşırken, vatandaş tezgahlara akın etmeye başladı.

Zonguldak'ta hamsi sezonu sona yaklaşırken tezgahlarda fiyatların azalması beklendi fakat hem ürün miktarı hem de fiyat dengesi bir anda değişmeye başladı.

VATANDAŞ 50-70 TL'YE ALIŞMIŞTI AMA...

Balıkçılar, son haftalarda hamsinin hızla azaldığını ve bunun etiketlere doğrudan yansıdığını ifade etti. Balık Hali esnafı Batuhan Ertürk, "Uzun zamandır 50-70 liradan alan vatandaş bu seviyeye alıştı ama bu dönem bitti. Bir haftadır hamsiyi 150 liradan satıyoruz. Ürün azalıyor, bu da bitecek yani. Yaklaşık 3 aydır hamsi satıyoruz, artık sonuna geliyoruz. Hamsiler azaldığı için kasalar da pahalılaştı" dedi.

Vatandaş 50 TLye alışmıştı, bolluk bir anda kayboldu... Şimdi tezgahta kilosu 150 TLden satılıyor

Fiyatların tekrar önceki seviyelere dönmesini beklemediğini de vurgulayan Ertürk, "Eski bolluk yok. Bu yüzden 50-70 liraları görmesi zor. Düşerse de çok düşmez; yine 100-125 lira bandında kalır" diye konuştu.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası