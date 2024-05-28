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İlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacak
Voleybol, Milli Takım, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde yarış devam ederken Filenin Sultanları ilk etap mücadelelerini tamamladı. ABD'de başlayacak olan 2. etap maçlarına kısa süre kala TVF, milli takım kadrosunu açıkladı. Kadroda yer almayan İlkin Aydın hakkında neden yok, sakat mı araması yapıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu...

Filenin Sultanları ikinci etapta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadelelerde yer almayan Eda Erdem kadroya dahil olurken İlkin Aydın yer almadı. Neden oynamıyor sorusu da gündeme gelmişti.

İlkin Aydın, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken sakatlığının durumuna göre sonraki maçlarda dahil olabilir. 2. etap karşılaşmalarının fikstürüne göre ilk maç 29 Mayıs günü Almanya ile 22.30'da oynanacak.

31 Mayıs günü 03.30'da Türkiye - Sırbistan, 1 Haziran günü 21.00'da Güney Kore-Türkiye ve 2 Haziran günü ABD-Türkiye 23.00'te karşı karşıya gelecek.

VNL'de son etap Çin'de oynanırken 11-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Etapların sonucunda son 8'e kalan takımlar finalde yarışacak.

İlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacak - 1. Resim

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şöyle açıklandı:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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