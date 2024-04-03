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İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru'nun hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnci Taneleri dizisinde Aleyna karakterini kimin canlandırdığı ve Zilan Duru'nun hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

İnci Taneleri'nde Sırat karakteriyle olan ilişkisiyle adı geçen Aleyna'nın kim olduğu belli oldu. 

Aleyna karakterini Zilan Duru canlandırıyor. 

Zilan Duru, 1991 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde aldı. İnci Taneleri'nin Aleyna'sı Zilan Duru'nun hayatı ve biyografisi - 1. Resim

12. Uluslararası Elazığ Film Festivali'nde Gelecek Vadeden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 

Muhteşem Yüzyıl, Lale Devri gibi dizilerde rol aldı. 

Rol aldığı film ve diziler:

2006 Acemi Cadı (TV Dizisi)

2006 Memleket Hikayeler: Evlerinin Önü Mersin (TV Filmi?

2007 Kuzey Rüzgari (TV Dizisi)

2007 Memleket Hikayeleri - Aman Doktor (TV Filmi)

2007 Memleket Hikayeleri - Ceviz Oynamaya mı Geldin? (TV Filmi)

2008 Zor Sevda (TV Filmi)

2010-2013 Lale Devri (TV Dizisi)

2011 Derin Sular (TV Dizisi)

2013 Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)

2024 İnci Taneleri

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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