Instagram'da 1200 liraya yasadışı satış yapılıyordu! 'Uyku Keki' nedir?

Instagram'da "Meşhur keklerimizden dene" ve "Türkiye'de ilk" sloganıyla satış yapan hesap sosyal medyada gündem oldu. Uyku Keki nedir? sorusu sosyal medyada sıkça aratılırken, keki yiyen insanların videoları endişe oluşturdu.

Sosyal medyanın hızla değişen gündeminde bu kez "Uyku Keki" dikkat çekti. Bu kekleri tüketen kişilerin yayınladığı videolar, izleyenlerde endişeye neden oldu.

İnternet üzerinden satışı yapılan ve "Uyku Keki" adıyla piyasaya sunulan külah kekler, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Ürünlerin içinde uyuşturucu içeren maddeler bulunduğu iddiaları, kullanıcılar arasında büyük bir kaygıya neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, ürünü satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.

UYKU KEKİ NEDİR?

Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan videolarda insanlar "Uyku Keki" olarak belirtilen kekleri tüketiyor. Ardından yiyen kişilerin kısa süre içerisinde bilinçlerini kaybettiği ve gözlerinde kızarıklar oluştuğu gözlemlendi.

"Uyku Keki"'ni yedikten sonra insanların vücutlarında uyuşukluk olduğu ve keklerin içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi.

UYKE KEKİ NEREDE SATILIYOR?

Instagram'da satışı gerçekleştirilen "Uyku Keki"'ni satan hesap, Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruların başlamasının ardından hesabını kapattı ve satışı durduruldu.

UYKU KEKİ NE KADAR?

Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Uyku Keki"'ni incelemesini istiyordu. Uyku Keki isimli hesaptan 1200TL'den satılıyordu fakat 300TL ve 400TL'lik tasarruf paketleri ile 899TL ve 799TL'lik fiyat etiketinden satılıyordu.