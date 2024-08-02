Instagram'ın engellenmesine neden olan katalog suçların içeriği! Haniye paylaşımından sonra kapatıldığı iddia edilmişti

2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Instagram'a girişte erişim problemleri yaşanmaya başladı. BTK tarafından açıklanan bilgilere göre katalog suçlar nedeniyle platforma erişim engeli getirildi. Katalog suçların neleri içerdiği açıklandı.

Instagram erişim engeli henüz kalkmadı! BTK konuyla ilgili bir süreçten bahsetmedi

Instagram erişim engeli henüz kalkmadı! BTK konuyla ilgili bir süreçten bahsetmedi

ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK tarafından açıklanan bilgilere göre katalog suçlar nedeniyle platforma erişim engeli getirildi.

INSTAGRAM KATALOG SUÇLAR NEDİR?

BTK'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bunlar:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yonlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226)

6) Fuhuş (madde 227)

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve

25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar."

INSTAGRAM'IN HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'DEN DOLAYI ENGELLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

31 Temmuz'da Hamas Lideri İsmail Haniye uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Instagram'da Haniye'nin vefatının ardından yapılan paylaşımlara yavaşlatma yapıldığı dikkat çekmişti.

Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, platform hakkında "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.