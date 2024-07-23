İOKBS bursları her ayın 25'inde öğrencilerin hesaplarına yatıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme:

İokbs, E-Okul, Haber

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5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için verilen İOKBS bursunun henüz hesaplara yatmaması üzerine İOKBS yattı mı, ne zaman yatacak merak edilirken ödeme tarihleri değişkenlik göstermekle beraber her ayın 25'inde yatıyor.