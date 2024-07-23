İOKBS bursları her ayın 25'inde öğrencilerin hesaplarına yatıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için verilen İOKBS bursunun henüz hesaplara yatmaması üzerine İOKBS yattı mı, ne zaman yatacak merak edilirken ödeme tarihleri değişkenlik göstermekle beraber her ayın 25'inde yatıyor.
Binlerce öğrencinin aldığı İOKBS bursunun temmuz ayında hesaplara yatmaması üzerine neden yatmadı merak edilirken adaylar bu ayın ödeme tarihini bekliyor.
İOKBS TEMMUZ BURSU YATTI MI?
5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıflara yönelik verilen bursu almak için sınav ile hak kazanılırken öğrencilerin bazılarına bursları ayın 19'unda yatarken bazılarına bugün yattı.
Ödemeler genellikle her ayın 25'inde yapılırken değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle İOKBS burs ödemelerinin birkaç gün içerisinde tüm öğrencilerin hesaplarına yatması bekleniyor.
İOKBS BURSUNA NEREDEN BAKILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, e-Okul üzerinden burs durumunu sorgulanabiliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi