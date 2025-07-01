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iOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple kullanıcılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi merak konusu oldu. Ayrıca iOS 26 sürümü güncellemesini destekleyen iPhone modelleri de araştırılmaya başlandı. Peki, iOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi...

iOS 26 tanıtışmasıyla beraber gözler iOS 26 sürümü güncellemesine çevrildi. Yenilenen arayüzü, yapay zekayla güçlenen Apple Intelligence özellikleri ve çıkış tarihiyle gündeme geldi.

Peki, "iOS 26 ne zaman çıkacak? " İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihine ilişkin tüm ayrıntılar...

iOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi - 1. Resim

İOS 26 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26 şu an için sadece geliştiriciler için erişilebilir durumdadır. Genel beta sürümünün Temmuz ayında, nihai sürümün ise  Eylül ayında çıkması bekleniyor.

Kamuya açık beta sürümlerinin ise Temmuz 2025 itibarıyla indirilebileceği tahmin ediliyor.

iOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi - 2. Resim

iOS 26 İLE NELER GELECEK?

Apple tarafından henüz resmi özellikleriyle ilgili açıklama yapılmasa da, bazı yeniliklerin gelebileceği söyleniliyor. Bu doğrultuda yapay zeka destekli Siri deneyimi, daha gelişmiş kilit ekranı özelleştirmeleri, pil sağlığını daha kolay takip edebilmek için yeni araçlar, uygulamalar arası daha hızlı geçiş ve iPhone’lar arası gelişmiş veri paylaşımı gibi özelliklerin gelebileceği tahmin ediliyor.

iOS 26 ne zaman çıkacak? İşte iOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi - 3. Resim

İOS 26 DESTEKLEYEN MODELLER HANGİLERİ?

Ayrıca Apple, iOS güncellemelerinde genellikle 5-6 yıl öncesine kadar çıkan modelleri desteklediği biliniyor. Bu bağlamda iOS 26’nın şu iPhone modellerinde desteklenmesi bekleniyor:

  1. iPhone 16e
  2. iPhone 16
  3. iPhone 16 Plus
  4. iPhone 16 Pro
  5. iPhone 16 Pro Max
  6. iPhone 15
  7. iPhone 15 Plus
  8. iPhone 15 Pro
  9. iPhone 15 Pro Max
  10. iPhone 14
  11. iPhone 14 Plus
  12. iPhone 14 Pro
  13. iPhone 14 Pro Max
  14. iPhone 13
  15. iPhone 13 mini
  16. iPhone 13 Pro
  17. iPhone 13 Pro Max
  18. iPhone 12
  19. iPhone 12 mini
  20. iPhone 12 Pro
  21. iPhone 12 Pro Max
  22. iPhone 11
  23. iPhone 11 Pro
  24. iPhone 11 Pro Max

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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