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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kimdir? Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kimdir? Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde
İran, Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Diplomat, Tahran, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişler Bakanları toplantısı için yer aldığı İstanbul'dan önemli açıklamalarda bulundu. Nükleer müzakerelerde aktif rol üstlenen Arakçi, meşru müdafaa hakkı nedeniyle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Abbas Arakçi hakkında araştırmalar hız kazandı.

İran Dışişleri Bakanı olan Abbas Arakçi, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye başladı. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Arakçi, özellikle İran’ın Batı ile işbirliği yaptığı anlaşma sürecinde önemli bir yerdedir.

Peki, Abbas Arakçi kimdir, kaç yaşındadır, Şimdiye dek hangi görevlerde bulundu? İşte İranlı diplomatın yaşamı ve kariyerine dair detaylar...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kimdir? Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde - 1. Resim

ABBAS ARAKÇİ KİMDİR?

Abbas Arakçi, 1962 yılında İran'ın başkenti Tahran’da doğmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında uzman bir isim haline gelen Arakçi, eğitimini İran ve İngiltere'de sürdürdü.

Arakçi İngiltere'de bulunan Birmingham Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Akademik olarak edindiği bilgi birikimini İran'ın dış politikasına taşımıştır. 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kimdir? Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde - 2. Resim

ABBAS ARAKÇİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Abbas Arakçi, İran Dışişleri Bakanlığı’nda birçok görevlerde yer aldı. Özellikle nükleer enerji konusundaki diplomatik çalışmalarda ön safhalarda durdu.

İran'ın Japonya Büyükelçiliği görevini yürüten Arakçi, 2013 yılında İran Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen İran Nükleer Anlaşması görüşmelerinde İran müzakere heyetinin başkan yardımcısı olarak yer alması en çok dikkat çeken görevleri arasındadır. Arakçi, bu süreçte Avrupa Birliği ve 5+1 ülkeleriyle yapılan görüşmelerde İran’ın diplomatik yüzlerinden biri haline gelmiştir. 

Arakçi, günümüzde İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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