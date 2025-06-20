İran'da deprem mi oldu? 20 Haziran 2025 deprem bildirimi yayınlandı

13 Haziran'dan bu yana İsrail ile savaşan İran, bu kez depremle ile sarsıldı. Başkent Tahran'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran’ın başkenti Tahran’ın doğusundaki Semnan eyaletinde deprem yaşandığı bilgisi paylaşıldı. İran'da deprem olduğunu duyan vatandaşlar, arama motorlarına "İran'da deprem kaç büyüklüğünde oldu" sorusuna sorgulatmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, depremin merkezi Sorhe ilçesi olarak belirtildi. 5,5 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken şu an için hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İran basını, depremin Tahran, Kerec ve Kum kentlerinde de hissedildiğini bildirilirken yetkililerden can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.