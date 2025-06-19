İran’dan Türkiye’ye göç hareketi başlar mı? Savaşın gölgesinde Türkiye!

İsrail ve İran arasında başlayan askeri operasyonlar İran’dan Türkiye’ye göç dalgası olma ihtimalini gündeme taşıdı. İki ülke arasındaki savaş Suriye iç savaş döneminde yaşanan göç hareketini hatırlatırken İran’dan Türkiye’ye göç dalgası olur mu sorusu gündeme geldi.

Orta Doğu’da gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı tehditler iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkiliyor. İki ülke arasındaki çatışmanın Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgasını tetikleyebileceği ise gündemdeki yerini koruyor.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ BAŞLAR MI?

Orta Doğu’da savaş çanları çalarken gözler Türkiye’nin doğu sınırına çevrildi. İsrail İran arasında geçen çatışmanın İran halkını kitlesel göçe zorlayabileceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. Ancak şu an için İran’dan Türkiye’ye herhangi bir göç hareketi olmadığı açıklandı.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ VAR MI?

Sosyal medyada dolaşan İran’dan Türkiye’ye göç hareketi başladı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Göç İdaresi de Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na "İran'dan Türkiye bir göç dalgası başladığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığını" söyledi.

İRAN VATANDAŞLARI TÜRKİYE’YE VİZESİZ GİREBİLİR Mİ?

İran vatandaşları, 90 güne kadar Türkiye’ye vizesiz girebiliyor. Bu durum, İsrail-İran arasında gerçekleşen çatışmanın derinleşmesi durumunda İran vatandaşlarının Türkiye’ye yasal yoldan girişinin daha kolay olduğunu gösteriyor.