İrfan Orakçıoğlu kimdir, kaç yaşında? İş insanı İrfan Orakçıoğlu neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 15:45 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 16:30 - Güncelleme:

İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetmesinin üzerine biyografisi ve kariyeri merak konusu oldu. İrfan Orakçıoğlu, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim şirketlerinden Orka Holding'in yönetim kadrosunda yer alan önemli bir iş insanıydı.

İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetmesiyle beraber biyografisi ve kariyeri arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Türkiye'nin önde gelen hazır giyim şirketlerinden Orka Holding'in yönetim kadrosunda yer alan İrfan Orakçıoğlu önemli bir iş insanıydı. İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yeğenidir. İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İrfan Orakçıoğlu, 2010 yılında İstanbul Okan Üniversitesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamlamasının ardından 2004 yılında Orka Holding bünyesinde profesyonel kariyerine başladı. 21 yıl boyunca şirketin çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Damat, Tween ve D'S Damat gibi Türkiye'nin önde gelen erkek moda markalarının gelişmesinde önemli rol üstlenmiştir. Orka Holding, 1986 yılında Süleyman Orakçıoğlu, Halidun Orakçıoğlu ve Osman Arar tarafından kuruldu. Damat, Tween ve D'S Damat gibi erkek moda markalarıyla tanınıyor. İrfan Orakçıoğlu, holdingin yönetiminde aktif olarak rol oynayan bir isimdir. İRFAN ORAKÇIOĞLU NEDEN ÖLDÜ? Melis Buket Orakçıoğlu ile evli olan İrfan Orakçıoğlu'nun 26 Mayıs 2025 tarihinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İrfan Orakçıoğlu'nun kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucu netleşeceğinde belli olacaktır. İlgili Haber İlhan Şeşen öldü mü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen kimdir?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin