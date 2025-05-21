İSKİ 22 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı!! Hangi mahallelerde sular gidecek?

İSKİ İstanbul'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü planlı ve bakım çalışması sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 22 Mayıs Perşembe günü açıklandı. Vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

'Sular kesildi mi? Sular ne zaman gelecek?' sorularının arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasında yer aldı.

İSTANUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE SULAR KESİLECEK 22 MAYIS?

22 Mayıs Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerini ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin hakkında bilgi sahibi olmak için su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. Buna göre İstanbul'da ikamet eden birçok vatandaş "Sular ne zaman gelecek?" "İstanbul su kesintisi""İSKİ su kesintisi sorgulama" gibi birçok soruları araştırmaya başladı.

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi almak için İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.