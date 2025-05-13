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İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranı güncel olarak paylaşıldı. Uzman isimler İstanbul için yağış uyarısında bulunurken barajların doluluk oranı merak konusu haline geldi.

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilerine bakıldığında Ömerli, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu.

İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 1. Resim

 

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün baraj doluluk oranı yüzde 79,41 olarak duyuruldu.

İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 2. Resim

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %91,95

Büyükçekmece Barajı: %70,14

Darlık Barajı: %82,15

Elmalı Barajı: %92,21

Terkos Barajı: %79,57

Alibey Barajı: %59,62

Sazlıdere Barajı: %57,56

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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