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İSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiİSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi 20 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şile ve Üsküdar ilçelerindeki su kesintileri araştırılıyor. Kesintilerden etkilenen mahalleler ve suların yeniden verileceği saatler merak edilirken gözler İSKİ'nin güncel arıza ve kesinti duyurularına çevrildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

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İstanbul'da 20 Ekim Salı günü yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar, bulundukları mahallelerde suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ'nin su kesintisi sorgulama ekranında Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şile ve Üsküdar ilçeleri yer alıyor. Su kesintilerinin nedenleri, etkilenen mahalleler ve tahmini bitiş saatleri ilçelere göre farklılık gösterirken vatandaşlar güncel bilgileri İSKİ'nin arıza ve kesinti duyuruları üzerinden takip edebiliyor.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 20 EKİM 2026

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Fetihtepe Mah., Kececi Piri Mah., Piri Paşa Mah.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 16:08
Tahmini Bitiş
20.10.2026 18:00

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Bölge

Kayışdağı Mah / Ataşehir
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 13:01
Tahmini Bitiş
20.10.2026 19:30

İSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiİSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Bölge

15 Temmuz Mah / Bağcılar
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 15:36
Tahmini Bitiş
20.10.2026 19:00

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Bölge

Bahçeşehir 1.kısım Mah. / Başakşehir
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 14:08
Tahmini Bitiş
20.10.2026 20:00

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Akpınar Mah / Eyüpsultan
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 16:18
Tahmini Bitiş
20.10.2026 19:00

FATİH SU KESİNTİSİ

Haseki Sultan Mah., Seyyid Ömer Mah., Silivrikapı Mah.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
20.10.2026 13:42
Tahmini Bitiş
20.10.2026 18:00

İSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiİSKİ su kesintisi 20 Ekim! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Caferağa Mah., Osmanağa Mah.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 15:56
Tahmini Bitiş
20.10.2026 19:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Ahmediye Mah / Üsküdar
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 14:31
Tahmini Bitiş
20.10.2026 17:30

ŞİLE SU KESİNTİSİ

Kumbaba Mah / Şile
Açıklama

ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi
20.10.2026 12:25
Tahmini Bitiş
20.10.2026 18:30

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Editör : İREM ÖZCAN
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