UFC 322'de gerçekleşecek Jack Della Maddalena - İsmail Makhachev karşılaşmasına geri sayım başladı. Türkiye'den de yakından takip edilecek MMA mücadelelerinden biri olan İsmail Makhachev karşılaşması yayın saati, canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri sporseverler tarafından araştırılıyor. Organizasyonun ana etkinliği olan maçın detayları netleşti.

UFC'nin dünya genelinde büyük ilgi gören etkinliklerinden UFC 322'e geri sayım başladı. Gecenin ana maçında Avustralyalı dövüşçü Jack Della Maddelan, tecrübeli isim İsmail Makhachev ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, bu kritik mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

İSMAİL MAKHACLEV MAÇI NE ZAMAN?

UFC 322'nin ana karşılaşması, 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle 08.00'de başlayacak olan mücadele, Türkiye'de yakından takip edilecek. Gecenin ana maçı olması nedeniyle dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

İsmail Makhaclev'in maçı 16 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.

JACK DELLA MADDALENA - İSMAİL MAKHACHEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. UFC yayın haklarını elinde bulunduran platform, ana karttaki tüm karşılaşmaları olduğu gibi bu maçı da şifreli olarak yayınlayacak. S Sport Plus, mobil uygulama, akıllı televizyonla ve web üzerinden erişilebilir durumda. Böylece izleyiciler maçı telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon üzerinden takip edebilir.

Mücadele S Sport'ta yayınlanacak

İSMAİL MAKHACLEV MAÇI NEREDE?

Müsabaka Las Vegas’taki UFC APEX arenasında yapılacak. UFC’nin kapalı salon etkinliklerinin büyük kısmı bu merkezde gerçekleştiriliyor.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası