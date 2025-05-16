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İsmet Celebcioğlu neden öldü? Ankara'nın en ünlü AVM'sinin sahibi hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsmet Celebcioğlu neden öldü? Ankara&#039;nın en ünlü AVM&#039;sinin sahibi hayatını kaybetti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü iş insanları arasında yer alan İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşında öldü.

İsmet Cebelcioğlu, Ankara'daki CEPA AVM'yi 2007 yılında inşa ettirmiş ve iş dünyasında tanıdık bir yüz haline gelmiş.

Yaptığı önemli bağışlarla tanınırlığını arttıran Celebcioğlu'nun ölümü, iş dünyasında büyük bir hüzne neden oldu.

İsmet Celebcioğlu neden öldü? Ankara'nın en ünlü AVM'sinin sahibi hayatını kaybetti - 1. Resim

İSMET CELEBCİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Üstünçelik şirketinin sahibi İsmet Cebelcioğlu, 89 yaşında hayatını kaybetti. İsmet Cebelcioğlu'nun neden öldüğüne dair şu an için bir bilgi bulunmamaktadır.

CENAZESİ BUGÜN DÜZENLENECEK

İsmet Celebcioğlu’nun cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği konusunda bilgi verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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