İspanya, Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez şampiyon oldu

EURO 2024'te heyecan sürerken milyonlarca kişi yakından takip ediyor. Finale adını yazdıran İspanya Avrupa Şampiyonu oldu mu merak edilirken 5. defa finalde yer alacak. İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nda kaç yıl şampiyonluk aldığına dair bilgileri derledik...

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu

Son zamanlarda yakından takip edilen Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürerken finalde İspanya ile İngiltere mücadele edecek.

Futbolseverlerin gündeminde ise İspanya'nın kaç kere şampiyon olduğu yer alırken 14 Temmuz'da finale çıkacak.

İSPANYA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU MU?

İspanya, 1964, 2008 ve 2012 yıllarında şampiyonluk yaşarken 1984 senesinde de ikinci oldu.

5 defa finalde oynayacak olan takım, 1992 yılında elemeleri geçememişti. Rakibi olan İngiltere ise tarihinde 2. kez finalde yarışacak. Takım, 1968 ve 1996 yıllarında yarı finale çıkmıştı fakat finale geçememişti.

EURO 2024 GOL KRALLIĞI KİMDE?

14 Temmuz günü Berlin'de yapılacak olan final maçı öncesinde gol krallığında 6 oyuncu yer aldı. İspanya'dan Dani Olmo ve İngiltere'den Harry Kane'in 3'er golü olurken finalde gol krallığı için de mücadele edecekler.

Berlin'de oynanacak final öncesi gol krallığında 6 oyuncu 3 golle sıralamada ilk basamakta yer alıyor.

Finalist takımlarda Olmo ve Kane'i, 2'şer gollü İspanyol Fabian Ruiz ve İngiliz Jude Bellingham izliyor.

En fazla asist yapan ise İspanya'nın oyuncusu olan Lamine Yamal oldu.