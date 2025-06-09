İspanya Portekiz maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu dün akşam Portekiz ile İspanya arasında oynanan final maçıyla belli oldu. Portekiz 2-2 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 yenerek Uluslar Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi.

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten karşılaşmada İspanya'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Portekiz daha önce de 2019 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü. UEFA Uluslar Lig'de şampiyon Portekiz oldu.

MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR

İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın yönettiği Portekiz-İspanya mücadelenin 22. dakikasında İspanya Zubimendi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Portekiz, 26. dakikada Mendes'le 1-1'lik eşitliği sağladı. 45. dakikada Oyarzabal'ın attığı gol ile İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

61. dakikada Ronaldo skoru 2-2'ye getiren golü attı. Kalan sürelerde ise başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Portekiz, penaltı atışlarında İspanya'ya karşı 5-3 üstünlük sağlayarak Uluslar Ligi Kupası'nı ikinci kez kazanan takım oldu.