İspanya Portekiz maçında kimler var, Ronaldo oynayacak mı? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı!

UEFA Uluslar Ligi’nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu bu akşam oynanacak dev karşılaşmayla belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği final mücadelesinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentinde bulunan dev stadyum Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. İspanya Portekiz maçında kimler var, Ronaldo oynayacak mı, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak heyecanla araştırılmaya başlandı.

İSPANYA PORTEKİZ MAÇINDA KİMLER VAR?

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonunun final karşılaşmasında Avrupa'nın iki güçlü futbol ülkesi Portekiz ile İspanya karşı karşıya geliyor. Münih’teki Allianz Arena’da oynanacak bu dev mücadelede sahaya çıkacak isimler futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Turnuvanın en dikkat çeken kadrolarından birine sahip olan Portekiz'de teknik direktör Roberto Martínez’in, güçlü savunması ile dikkat çeken bir 11’i tercih etmesi bekleniyor. Diğer yandan, son şampiyon İspanya ise genç yıldızlarıyla öne çıkan dinamik bir takımla sahada olacak. Lamine Yamal ve Nico Williams gibi genç isimlerin performansı yakından takip edilecek.

İSPANYA PORTEKİZ RONALDO OYNAYACAK MI?

Cristiano Ronaldo’nun sahada olup olmayacağı büyük bir merakla gözleniyor. Gelen bilgilere göre Portekiz'in efsanevi yıldızı Ronaldo, bu akşam kuvvetle muhtemel oynanacak final maçında ilk 11’de yer alacak.

Turnuvada takımına liderlik etmeyi sürdüren tecrübeli futbolcu, hücum hattının merkezinde görev yapacak. Ronaldo'nun yanında Leao ve Conceicao’nun da forma giymesi bekleniyor. Mücadele 39 yaşındaki yıldızın uluslararası alandaki muhtemel son büyük finali olabilir. Bu nedenle gözler yine Ronaldo'nun üzerinde olacak.

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Portekiz: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

İspanya: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Huijsen, Marc Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği Portekiz - İspanya maçı bu akşam 8 Haziran 2025 Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, Almanya'nın Münih kentindeki ünlü Allianz Arena'da oynanacak.

Turnuvanın final karşılaşması, Türkiye'de TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu 90 dakika boyunca şampiyonluk için mücadele edecek iki takımın mücadelesi canlı anlatımla ekranlara taşınacak.