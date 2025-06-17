İsrail kaç yılında kuruldu, hangi dili konuşuyor? İsrail İran savaşı haberleri ile gündemde yer buldu

Ortadoğu’nun en tartışmalı coğrafyalarından biri olan İsrail hem tarihi kökenleri hem de günümüzdeki siyasi pozisyonu nedeniyle uluslararası kamuoyunun odağındaki ülkelerden biri. Son günlerde İran’la yaşadığı gerilimle gündeme gelen İsrail’in ne zaman kurulduğu ve hangi dili konuştuğu da tekrar merak edilmeye başlandı.

Ortadoğu'da uzun süredir devam eden gerilimlerin merkezinde yer alan İsrail, hem tarihsel geçmişi hem de günümüzdeki politik etkileriyle sıkça tartışılıyor. 20. yüzyılın ortasında kurulan İsrail'in ne zaman kurulduğu, hangi dili konuştuğu ve dini yapısı son dönemde İsrail İran savaşı haberleri ile yeniden gündeme taşındı.

İSRAİL KAÇ YILINDA KURULDU?

Orta Doğu’daki siyasi dengeleri derinden etkileyen İsrail resmi olarak 14 Mayıs 1948 tarihinde kuruldu.

14 Mayıs 1948 tarihi Birleşmiş Milletler’in 1947 yılında aldığı taksim kararının ardından, bölgedeki Yahudi liderlerin bağımsızlık ilanı ile modern İsrail’in resmi olarak dünya sahnesine çıkışını simgeliyor.

Katil İsrail'in kuruluş ilanı Arap-Yahudi çatışmasının derinleşmesini ve ilerleyen yıllarda yaşanacak olan Arap-İsrail Savaşları’nın da zeminini hazırladı. İsrail’in 1948’de bağımsızlığını duyurmasıyla birlikte, Arap ülkeleri tarafından başlatılan askeri müdahale çatışmaları başlattı.

İSRAİL HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

İsrail’in resmi dili İbranicedir. İbranice Antik Çağ’a dayanan tarihiyle Yahudilik inancı ve İsrail kültürü açısından büyük öneme sahiptir. Uzun bir dönem boyunca yalnızca dini metinlerde ve yazılı kaynaklarda varlığını sürdüren İbranice 19. yüzyılın sonlarına doğru yeniden canlandırıldı.

Siyonist hareketin etkisiyle birlikte, Yahudi halkının ortak dili haline gelen modern İbranice Elyezer Ben Yehuda’nın çalışmalarıyla yeniden yapılandırıldı. Ben Yehuda’nın oğlu, modern İbraniceyi ana dili olarak konuşan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

1948’de İsrail’in kurulmasıyla birlikte İbranice resmi dil olarak kabul edildi. 2018 yılında ise Arapça, resmi dil statüsünden çıkarılarak sadece İbranice resmiyet kazandı.

İlgili Haber İran-İsrail çatışmasını kimler ve niçin çıkardı?

İSRAİL DİNİ NEDİR?

İsrail’in dini Yahudiliktir. Ülke tarih boyunca Yahudilik inancının merkezi sayılmıştır.

İsrail toprakları yalnızca Yahudilik açısından değil Hristiyanlık, İslam, Dürzilik ve Bahailik gibi diğer inançlar için de kutsal bölgeleri işgal ediyor.

İSRAİL NE ZAMAN DEVLET OLDU?

İsrail 14 Mayıs 1948 tarihinde Tel Aviv’de yapılan bir bildiriyle devlet olarak ilan edildi.

İlan ise uzun yıllar süren Yahudi diasporası ve Siyonist hareketin sonunda gerçekleşti.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yayımlanan Balfour Deklarasyonu ve İngiliz manda yönetimi altında gerçekleştirilen Yahudi göçleri, bağımsızlık sürecinin temelini oluşturdu. İsrail’in devletleşmesi, bölgedeki Arap nüfusla olan gerilimi artırdı ve İsrail’in kuruluşundan hemen sonra başlayan savaşlarla Ortadoğu’daki siyasi yapı kalıcı olarak değişti.