İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? İsrailli gazeteci Eyal Berkovic İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söyledi

İran ile İsrail arasında büyüyen savaşın yankıları sürerken, İsrailli gazeteci ve eski futbolcu Eyal Berkovic'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları bölgesel tansiyonu daha da artırdı. İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarda, Berkovic'in Türkiye'yi “sıradaki hedef” olarak nitelemesi İsrail Türkiye'ye saldıracak mı sorusunu da gündeme taşıdı.

İsrail televizyon kanalı Kanal 13’e konuşan Berkovic, çatışmaların seyrine dair skandal bir benzetme yaptı. “Hamas’la çeyrek finali geçtik, İran’la yarı finali kazandık. Final Türkiye ile olacak” diyen gazeteci, İsrail’in İran’dan sonra Türkiye’ye askeri operasyon başlatabileceğini ima etti.

İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRACAK MI?

İsrail ile İran arasında patlak veren savaş bölgesel tansiyonu artırırken, İsrailli gazeteci Eyal Berkovic’in Türkiye’yi hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Berkovic’in “Hamas’la çeyrek final, İran’la yarı final oynadık, final Türkiye ile olacak” şeklindeki sözleri, İsrail’in çatışmayı genişletme ihtimalini gündeme taşıdı. Kanal 13’te yayımlanan programda dile getirilen sözler İsrail Türkiye'ye saldıracak mı sorusunu da gündeme getirdi.

Türkiye'nin Suriye'deki dengeleri değiştiren etkisi, Gazze'ye yönelik net tavrı ve uluslararası platformlardaki eleştirileri, Tel Aviv yönetiminde de karşılık buldu. Ankara, İsrail'in sözlü tehditlerine karşı sessiz kalmazken, bölgede barıştan yana diplomatik duruşunu sürdürüyor.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

12 Haziran’da İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar altıncı gününe girerken, savaşın yansımaları sınırları aşıyor. Türkiye hem coğrafi yakınlığı hem de Orta Doğu’daki diplomatik gücü nedeniyle İran İsrail savaşından doğrudan etkilenebilecek ülkelerin başında.

İran’daki stratejik tesislerin vurulması, nükleer altyapının hedef alınması ve misilleme saldırılarının İsrail’e ulaşmasıyla bölgede güvenlik endişesi artmış durumda. Türkiye krizin başından bu yana hem askeri hem de diplomatik dikkatini artırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkere ile Ankara, çatışmaların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı. Türkiye, bir yandan gelişmeleri yakından izlerken diğer yandan barışçıl çözüm için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

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ABD SAVAŞA DAHİL OLACAK MI?

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası gözler Washington’a çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Acil Durum Odası’nda yaptığı toplantı ve ardından gelen askeri sevkiyat bilgileri, ABD’nin doğrudan savaşa dahil olabileceği iddialarını güçlendirdi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Amerikan donanmasına ait savaş gemileri ve bombardıman uçaklarının Orta Doğu’ya gönderildiği öne sürüldü.

Bölgedeki Amerikan üslerinin alarma geçirilmesi, Pentagon’un İran’a karşı muhtemel bir müdahale planını devreye sokabileceği yönünde yorumlara neden oldu.