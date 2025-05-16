İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? MGM'den yağış uyarısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 16:14 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 16:14 - Güncelleme:

16 Mayıs Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer aldı. Bugün saat 09.30'da İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre doluluk oranları yüzde 80'in altındadır.

İstanbul baraj doluluk oranı merak ediliyor. 16 Mayıs Cuma yani bugün baraj doluluk oranı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son açıklanan verilere gör,e baraj doluluk oranı yüzde 80 seviyesinin altındadır. Bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar... İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İstanbul baraj doluluk oranı 16 Mayıs bugün yüzde 79.02 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 78.75 olarak paylaşılmıştı. Geçen yıl aynı tarihte ise baraj doluluk oranı 82,46 olarak kaydedilmişti. İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İstanbul baraj doluluk oranı şu şekildedir; Ömerli Barajı 91,44 Darlık Barajı 81,59 Elmalı Barajı 91,37 Terkos Barajı 78,97 Alibey Barajı 58,73 Sazlıdere Barajı 57,37 Istrancalar Barajı 46,06 Kazandere Barajı 90,22 Pabuçdere Barajı 90,09 Büyükçekmece Barajı 69,58 İlgili Haber İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin