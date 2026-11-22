İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Kasım AYEDAŞ (Ataşehir, Pendik, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla...)
İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Kasım 2026 tarihleri için yayımlanan planlı kesinti programıyla belli oldu. AYEDAŞ tarafından yürütülecek şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ataşehir, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçelerinin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin uygulanacağı saatler ve elektrik verilemeyecek bölgeler ilçelere göre farklılık gösterecek.
İstanbul elektrik kesintisi programı, 23 Kasım Pazartesi ve 24 Kasım Salı günlerinde elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AYEDAŞ'ın planlı kesinti listesine göre Ataşehir, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli adreslere geçici olarak elektrik verilemeyecek. Kesintiler bazı bölgelerde kısa süreli olurken bazı mahalle ve sokaklarda birkaç saat devam edecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 23-24 Kasım İstanbul elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24 KASIM
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUŞBURNU, 38., FATİH SULTAN MEHMET, CİHAT, 49., ITRİ, TAKVA, 45., 47., ANADOLU, EYÜP SULTAN, GAZİPAŞA
24.11.2026 12:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35., 29., 24., 33., 22., 31.
23.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİLLET, KAİNAT
23.11.2026 12:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYIŞDAĞI, KIRMIZI SÜNBÜL, YURTSEVER, KARTAL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALK, YILDIRIM BEYAZIT, GÖRGEÇ, SARI, METEHAN, LEKECİ NURİ, LOKMACI KAŞİF, BAKIRCIBAŞI, DOST ÇIKMAZI, SUYOLU ÇIKMAZI, ÇENGELKÖY ÇEŞME, ÇENGELKÖY MASLAĞI, ŞENOL, DEFTERDAROĞLU 1., ULVİ ÇIKMAZI, BOĞAZYOLU, PROF. DR. BEYNUN AKYAVAŞ, HATİCE HANIM, BEYAN, BEYAZ KÖŞKLER, ÇENGELKÖY, ULVİ, KASIM, ÇENGELKÖY BOSTANI, GÜZELTEPE, KALANTOR, TAHİRPAŞA, ABDİPAŞA, MASLAK
25.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NAZIM TUR, RIFAT PAŞA, ORHAN VELİ KANIK, HAZAR ÇIKMAZI, PİRİ REİS, GÜNER, HACI OSMAN BEY, BAYIR, EMİRGAZİ, FIRIN, MEKTEP, DEDEOĞLU, ÇUBUKLU, AKÇA ÇIKMAZI, ŞEHİT ERSİN GÜNER
24.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRF, SİNEM, MAHUR, UYGUR, KAYABEY, PEMBE HANIM, ŞARKLI
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREYOLU, ÇAĞLAYAN, SÜTÇÜ, ALEMDAĞ, PAŞA, ATALAY, AHMET MERT, SANTRAL, NEFİS, SÜTÇÜ İMAM, ŞEKER MASLAK, SANCAK, ÇAYIR, MANYAS, ORTA, TEK SELVİ
24.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞENER, MERAL, CÜDA GAZİ GÜLBABA, MESUT, NECİP FAZIL, NEVAL, SUDENAZ, ZERDA, İNANÇ TÜRKEŞ
24.11.2026 16:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAFFAR OKKAN
24.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIGAZİ YOLU, NECİP FAZIL, KÜRKÇÜLER, ÇELİK, ERYILMAZ, NEVAL
24.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MESUT, NECİP FAZIL, YİĞİTLER, SUDENAZ, ÜMİT, 19 MAYIS, LEYLAK, ZAMBAK, KÜRKÇÜLER, EVREN, MENTEŞ, ÜNLÜ, NEDİM, KINALITAŞ, İSLAM, CANDAN, İNCE, RENÇBER, HAMİDİYE, HARBİYE, ULAŞ, SAYDAM, HİCAZKAR, SÖĞÜTLÜK, AYBARS, MURADİYE, UĞRAŞ, MERAL, UÇAR
24.11.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ, MİTHATPAŞA, KAVAKLIDERE, AYFER, SULTAN, RECEPAĞA, ATA, ALEMDAR, TOLAY
24.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLERYÜZ, GELİBOLU, ALEMDAĞ, GAMSIZ, TABİP, EFE, MİTHATPAŞA, HACI RÜSTEMOĞLU, BAŞTÜRK, REŞİTPAŞA, ŞEHZADE, ŞADIRVAN, SELÇUK, ŞAİR NEDİM, MİHRAÇ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALK, YILDIRIM BEYAZIT, GÖRGEÇ, SARI, METEHAN, LEKECİ NURİ, LOKMACI KAŞİF, BAKIRCIBAŞI, DOST ÇIKMAZI, SUYOLU ÇIKMAZI, ÇENGELKÖY ÇEŞME, ÇENGELKÖY MASLAĞI, ŞENOL, DEFTERDAROĞLU 1., ULVİ ÇIKMAZI, BOĞAZYOLU, PROF. DR. BEYNUN AKYAVAŞ, HATİCE HANIM, BEYAN, BEYAZ KÖŞKLER, ÇENGELKÖY, ULVİ, KASIM, ÇENGELKÖY BOSTANI, GÜZELTEPE, KALANTOR, TAHİRPAŞA, ABDİPAŞA, MASLAK
23.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAMAŞOĞLU, VİŞNELİ, YILMAZ, BEYBOSTANI, ESKİ AYVALIK YOLU, ERSOY, KUĞU ÇIKMAZI, OKUL ARKASI, AYVACIK ÇIKMAZI, AY, IŞILAY ÇIKMAZI, SEFALI, CAMİİ KARŞISI ÇIKMAZI, DR. DAĞLAR, ŞEHİT GÖKHAN ESEN, ONURLU, AYVALIK ÇIKMAZI, CAN SUYU, AYVALIK SUYOLU, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, AYVALIK, BOĞAZİÇİ, ESKİ AYVALIK SUYOLU, KAVUKLU, OKUL ARKASI MURAT ÇIKMAZI, BASİRET, KAZDAL, SEÇİL, BAYRAM
24.11.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KULELİ, FISTIKLIBAYIR, ÖZEL, UÇARTEPE, VİŞNELİ, AYVALIK ÇIKMAZI, AYVALIK
23.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜT, KAMELYA, YEŞİL, ÇAM, ORKİDE, YASEMİN, GİRESUN, AŞIK VEYSEL, ERGUVAN, MANOLYA, MİNE ÇIKMAZI, MAVİ ÇAM, MİNE, MENEKŞE
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞENER, MERAL, CÜDA GAZİ GÜLBABA, MESUT, NECİP FAZIL, NEVAL, SUDENAZ, ZERDA, İNANÇ TÜRKEŞ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TANZİMAT, TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPTANIDERYA, AKTAÇ, SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL
23.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KEPEZ, KASTAMONU, DADAŞ, AŞKALE, BAYRAKTAR, MUSTAFA KEMAL, HAN, ESKİBAHÇE, CAN, SEYİTGAZİ, ÇİFTELER, ENDERUN, SADAKAT, ESKİŞEHİR
23.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAZAL, HAVA, KÖSEDAĞ, HAYDARDAĞI, ANILCAN, DİNÇ, PAMUK, MAKAM, YILDIZDAĞI, TİTİZ, LAVANTA, ULUDAĞ, ŞEHİT ŞÜKRÜ BAYRAKÇI, ANAYURT, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, ORHAN GAZİ, BAĞDAT
24.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİKMET, İNCİLİK, ATATÜRK, SAKARYA, ENGİN
24.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASLANBEY
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA, ASLAN, BATTAL GAZİ, RÜZGARLI, MESUT
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖZDEN, SAHİL YOLU, TİMURHAN
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYSAL, DEKAR, YAPRAK, KAMBER
24.11.2026 10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VATANPERVER
24.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEZARLIK, AKARSU, MEHMET EFENDİ, AKIBET, AHESTE, SULAK, SEYMEN, BAŞAK, AŞIK YUNUS, KANDİL ÇİÇEĞİ, PERİ
24.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS, ALİM ÇIKMAZI, CENGİZ DİLEK, ZARA, MALAZGİRT, DUYGU, FİLİZ, DİK, KERKÜK, BİRİNCİ, SERİN, BORA, MOR SALKIM, GÖZDE, GÖKÇEN, BALKAYA, YUDUM, MÜLKİYE, KASIR, MUSUL, ZAHMET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MAVİ BONCUK, ESENTEPE, ITIR
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMUR, ALTINOLUK, HAMZA, KAMELYA, OVACIK, LALELİ, ŞAMİL, İNCİRLİ, ALTIN, DERBENT, YABANGÜLÜ, KARAÇAY, DUMLUPINAR, EYÜP SULTAN, ULUBATLI, OZANCIK, PETROL YOLU, KILIÇ ÇIKMAZI, BALVEREN, GÜLVEREN, SİNOP, HASAN BASRİ, ORMAN, TUĞBA, LOKMAN HEKİM, UMRE, LALE, KABATAŞ, NAMLI, HAYAT, GÜRBÜZ
23.11.2026 10:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURAN, ÜSTAD, GÖREME, HACI SALİH
23.11.2026 11:00 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KERMES, AYÇİÇEK, ILGAZ, KÖR, RAVZA, AS, ÜZÜM, BUKLE, ZORGÜL, CEMALBEY, PALAMUTDERE, HIZIR BEY, ÇİLİNGİR, ÖZERTEM, ŞEHADET, GÖRKEM, SEYRAN, SEVENLER, AVŞAR, UZUN, AKKAYA
23.11.2026 15:00 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKKUŞAĞI, TURGUT ÖZAL, NİZAMLI, DENİZER, BAŞARAN, VİLDAN, PEKŞEN, GÜLDEREN, ZENCEFİL, KIBRIS
24.11.2026 10:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAZZAM, KIGI, BARAJ, CİHANGİR, POYRAZLI, ALKAN, İSKİLİPLİ ATIF HOCA, SEYYAH, TOSYA, SARI SALTIK, ZALOĞLU RÜSTEM, AYTEMUR, ULUGAZİ, DESEN, ORTANCA, BAKAN, YEŞİLIRMAK, GEZEGEN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FEVZİ ÇAKMAK, KIZILIRMAK, ORMAN, CEYHAN
24.11.2026 17:00 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, KEŞİF, YAKAMOZ, FABRİKA, TUNA, HATIRA, EMİRHAN
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMUR, ALTINOLUK, HAMZA, KAMELYA, OVACIK, LALELİ, ŞAMİL, İNCİRLİ, ALTIN, DERBENT, YABANGÜLÜ, KARAÇAY, DUMLUPINAR, EYÜP SULTAN, ULUBATLI, OZANCIK, PETROL YOLU, KILIÇ ÇIKMAZI, BALVEREN, GÜLVEREN, SİNOP, HASAN BASRİ, ORMAN, TUĞBA, LOKMAN HEKİM, UMRE, LALE, KABATAŞ, NAMLI, HAYAT, GÜRBÜZ
23.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RIHTIM, ÇİNİ, ZEYD, MÜSTAKİL, NAMAZ, AYŞE, MERİH, MÜCEVHER, MİRZA, İNANÇ, KÖPRÜLÜ, MİSAFİR, TEVBE, BEKTAŞİ, ADALET, ŞEHADET, GÜRGEN, CİHAT, MESCİDİ AKSA, ÇAM, UYGAR, SABIR, İHSAN, EYYUBİ, NAR, FUNDA, MÜMTAZ, İHLAS
23.11.2026 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUMRU, MERYEM, KAYNARCA, İŞARET, OYALI, KURAN KURSU, NAİL, KALAYCI, SANEM, KESTANE
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİGÜN, SULTAN SELİM, YAHYA, KİLLİDERE, ÜSKÜDAR, AYDINTEPE, METANET, VERİMLİ, SÖNMEZ, SEZER, AHMETLİ, GÜNGÖR, YADİGAR, SUVAT
24.11.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, SAZLIK, SÜLEYMANLI, KIZILCAKÖY
24.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAVA, ŞELALE, ÇAMLIDAĞ, ÇAYIRBAŞI, DİKMEN, ULUPELİT, KOFALIK-, BARIŞSEVER, FESLEĞEN, KARADUT, BALIKLI-, ÇAPA, HASANLI YOLU, ESKİ TEKE YOLU, ÇENGİLLİ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PERÇEM, BULUT, DESTEGÜL, KRİSTAL, NAMZET ÇIKMAZI, AMBER, AYDENİZ, KELEBEK, MUTEBER, MOR, GÜLAÇAN, YUVA, FERZAN
24.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KEMAH, GÜNEŞLİ, ÜMİT, GÜRPINAR, CANBAZ
23.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAL YOLU
23.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜRPINAR, ÖZÜDOĞRU, GÜLDEMET, VADİ, İZZET KABADAYI, YABANGÜLÜ
23.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI BELDE YOLU
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMA, YEKTE, ÇEŞME, TEKECİK, EKŞİSU, ENEZ, SOKULLU, CAM BÖCEĞİ, DOĞRULUK, YEGANE, İSHAK PAŞA, PINARBAŞI, YAZAR, KOZLU, KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU, BARAJ, ENLEM, ANADOLU YOLU, HAYRAN, İSHAKPAŞA