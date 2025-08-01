İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar? 2025 İstanbul Festivali konserleri
2025 yazına damgasını vurmaya hazırlanan İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da binlerce izleyiciyi ağırlamaya hazırlanıyor. Müzikseverler, yerli ve yabancı sahnenin yıldız isimleriyle unutulmaz bir konser deneyimi yaşamaya hazırlanırken festival programı, ulaşım bilgileri ve bilet fiyatları da merak konusu oldu. İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar sorgulanıyor.
İstanbul Festivali bu yıl 36 dev sanatçıyı ağırlayacak. Aralarında Jennifer Lopez, Shaquille O'Neal, Aleyna Tilki, Edis, Duman, Melike Şahin, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz, Gülşen ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin bulunduğu yoğun program 15 gün boyunca İstanbul’da adeta bir müzik maratonuna sahne olacak.
İSTANBUL FESTİVALİ NEREDE?
İstanbul Festivali 2025 Festival Park Yenikapı’da düzenleniyor. Etkinlik alanı, İstanbul Fatih ilçesinde Aksaray Mahallesi, Kennedy Caddesi No:46, 34096 Fatih/İstanbul adresinde yer alıyor.
Denize sıfır konumda olan büyük açık hava sahası, binlerce müzikseveri aynı anda ağırlayabilecek.
İSTANBUL FESTİVALİ'NE NASIL GİDİLİR?
Festival Park Yenikapı’ya ulaşım merak ediliyor. Metro, Marmaray, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçları ile Festival Park Yenikapı’ya gitmek mümkün.
Yenikapı İDO İskelesi, Marmaray ve metro istasyonları festival alanına yürüme mesafesinde. Özel araçla gelmek isteyenler için çevrede otopark alanları da bulunuyor.
İSTANBUL FESTİVALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Genel İzleyici Alanı:
1 Günlük Bilet: 650 TL
3 Günlük Kombine: 1.200 TL
5 Günlük Kombine: 2.000 TL
10 Günlük Kombine: 3.500 TL
Sahne Önü B Kategorisi:
1 Günlük Bilet: 1.000 TL
3 Günlük Kombine: 1.800 TL
5 Günlük Kombine: 3.000 TL
10 Günlük Kombine: 5.250 TL
Sahne Önü A Kategorisi:
1 Günlük Bilet: 1.350 TL
3 Günlük Kombine: 2.400 TL
5 Günlük Kombine: 4.000 TL
10 Günlük Kombine: 7.000 TL
Esnek kombine biletler yalnızca seçilen günlerde geçerli. 5 Ağustos günü için esnek bilet geçerli değildir.
Biletler, İstanbul Festivali'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak satın alınabilir. Festival kapısında da sınırlı sayıda gişe bileti bulunacaktır.
İSTANBUL FESTİVALİ KONSERLERİ
1 Ağustos Cuma
21:00 Manifest
23:30 Shaquille O’Neal (DJ Set)
2 Ağustos Cumartesi
20:00 Aleyna Tilki
21:30 Edis
3 Ağustos Pazar
20:00 Emre Fel
21:30 Melike Şahin
5 Ağustos Salı
20:30 Faruk Sabancı
22:00 Jennifer Lopez
6 Ağustos Çarşamba
20:00 Dedublüman
21:30 Emir Can İğrek
7 Ağustos Perşembe
20:00 Adamlar
21:30 maNga
8 Ağustos Cuma
20:00 Dolu Kadehi Ters Tut
21:30 Duman
9 Ağustos Cumartesi
20:00 Madrigal
21:30 Mor ve Ötesi
10 Ağustos Pazar
20:00 Buray
21:30 Gülşen
12 Ağustos Salı
21:30 Rüya Gibi Bir Gece
13 Ağustos Çarşamba
19:00 Mela Bedel
20:00 Motive
21:30 Sertab Erener
14 Ağustos Perşembe
20:00 Simge
21:30 Mabel Matiz
15 Ağustos Cuma
20:00 Ati242
21:30 Sagopa Kajmer
16 Ağustos Cumartesi
20:00 Semicenk
21:30 Yıldız Tilbe
17 Ağustos Pazar
20:00 Ebo Show: Poizi
21:15 Ebo Show: Çakal
22:30 Ebo Show: Blok3