İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar? 2025 İstanbul Festivali konserleri

İstanbul Festivali bu yıl 36 dev sanatçıyı ağırlayacak. Aralarında Jennifer Lopez, Shaquille O'Neal, Aleyna Tilki, Edis, Duman, Melike Şahin, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz, Gülşen ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin bulunduğu yoğun program 15 gün boyunca İstanbul’da adeta bir müzik maratonuna sahne olacak.

İSTANBUL FESTİVALİ NEREDE?

İstanbul Festivali 2025 Festival Park Yenikapı’da düzenleniyor. Etkinlik alanı, İstanbul Fatih ilçesinde Aksaray Mahallesi, Kennedy Caddesi No:46, 34096 Fatih/İstanbul adresinde yer alıyor.

Denize sıfır konumda olan büyük açık hava sahası, binlerce müzikseveri aynı anda ağırlayabilecek.

İSTANBUL FESTİVALİ'NE NASIL GİDİLİR?

Festival Park Yenikapı’ya ulaşım merak ediliyor. Metro, Marmaray, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçları ile Festival Park Yenikapı’ya gitmek mümkün.

Yenikapı İDO İskelesi, Marmaray ve metro istasyonları festival alanına yürüme mesafesinde. Özel araçla gelmek isteyenler için çevrede otopark alanları da bulunuyor.

İSTANBUL FESTİVALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Genel İzleyici Alanı:

1 Günlük Bilet: 650 TL

3 Günlük Kombine: 1.200 TL

5 Günlük Kombine: 2.000 TL

10 Günlük Kombine: 3.500 TL

Sahne Önü B Kategorisi:

1 Günlük Bilet: 1.000 TL

3 Günlük Kombine: 1.800 TL

5 Günlük Kombine: 3.000 TL

10 Günlük Kombine: 5.250 TL

Sahne Önü A Kategorisi:

1 Günlük Bilet: 1.350 TL

3 Günlük Kombine: 2.400 TL

5 Günlük Kombine: 4.000 TL

10 Günlük Kombine: 7.000 TL

Esnek kombine biletler yalnızca seçilen günlerde geçerli. 5 Ağustos günü için esnek bilet geçerli değildir.

Biletler, İstanbul Festivali'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak satın alınabilir. Festival kapısında da sınırlı sayıda gişe bileti bulunacaktır.

İSTANBUL FESTİVALİ KONSERLERİ

1 Ağustos Cuma

21:00 Manifest

23:30 Shaquille O’Neal (DJ Set)

2 Ağustos Cumartesi

20:00 Aleyna Tilki

21:30 Edis

3 Ağustos Pazar

20:00 Emre Fel

21:30 Melike Şahin

5 Ağustos Salı

20:30 Faruk Sabancı

22:00 Jennifer Lopez

6 Ağustos Çarşamba

20:00 Dedublüman

21:30 Emir Can İğrek

7 Ağustos Perşembe

20:00 Adamlar

21:30 maNga

8 Ağustos Cuma

20:00 Dolu Kadehi Ters Tut

21:30 Duman

9 Ağustos Cumartesi

20:00 Madrigal

21:30 Mor ve Ötesi

10 Ağustos Pazar

20:00 Buray

21:30 Gülşen

12 Ağustos Salı

21:30 Rüya Gibi Bir Gece

13 Ağustos Çarşamba

19:00 Mela Bedel

20:00 Motive

21:30 Sertab Erener

14 Ağustos Perşembe

20:00 Simge

21:30 Mabel Matiz

15 Ağustos Cuma

20:00 Ati242

21:30 Sagopa Kajmer

16 Ağustos Cumartesi

20:00 Semicenk

21:30 Yıldız Tilbe

17 Ağustos Pazar

20:00 Ebo Show: Poizi

21:15 Ebo Show: Çakal

22:30 Ebo Show: Blok3