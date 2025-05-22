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İstanbul Sarıyer su kesintisi! 22-23 Mayıs 2025İ Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Sarıyer su kesintisi! 22-23 Mayıs 2025İ Sarıyer&#039;de sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu Buna göre,.22- 23 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'un Sarıyer ilçesi su kesintisiden etkilenen bölgelerden biridir. Peki Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Sarıyer su kesintisi bilgileri İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasında yer aldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Bu ilçeler arasında Sarıyer'de vardır. Sarıyer'in hangi mahalleleri su kesintisinden etkileneceği ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor.

İstanbul Sarıyer su kesintisi! 22-23 Mayıs 2025İ Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Sarıyer'in Maslak mahallesinde yaşanan su kesintisinin 22.30 civarında bitirilmesi tahmin edilmektedir. Ayrıca Büyükdere mahallesinde de suların 20.00'da gelmesi beklenirken Emirgan mahallesinde de aynı saatler suların açılacağı öngörülüyor.

Sarıyer'in Kireçburnu mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattı arızası meydana geldi. Bugün 20.00 saatlerinde sorunun çözülmesi bekleniyor.

Tarabya, Yeniköy,İstinye Mahallerinde de çalışmaların tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

22 MAYIS 2025 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:AYAZAĞA MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:BÜYÜKDERE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:EMİRGAN MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:KİREÇBURNU MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:TARABYA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:YENİKÖY MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARIZA KESİNTİ
İLÇE:SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE:İSTİNYE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/05/2025
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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