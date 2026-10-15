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İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!

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İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbulda 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından eğitimle ilgili yeni karar alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı riskler nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü de okullarda ders yapılmayacağını açıkladı. Perşembe günü uygulanan tatil kararının bir gün daha uzatılmasıyla birlikte öğrenciler cuma günü de eğitimlerine ara verecek.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sağanağın etkilediği Eyüpsultan ve Sarıyer gibi bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Açıklamalarında, yağışın ardından okullarda elektrik kaçağı ve benzeri tehlikelerin bulunup bulunmadığının araştırılacağını belirtti. Kontrollerin yalnızca gözle görülebilen hasarlarla sınırlı kalmayacağını, öğrenciler ve eğitim çalışanları açısından risk oluşturabilecek durumların da değerlendirileceğini ifade etti. Peki, İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi?

İstanbulda 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbulda 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!

İSTANBUL'DA 16 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul genelindeki okullarda eğitime ara verildi. Kentte yaşanan yoğun yağışın ardından ortaya çıkan su baskınları ve okullarda oluşabilecek güvenlik riskleri nedeniyle İstanbul'da okullar tatil ilan edildi.

İstanbulda 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbulda 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
16 Ekim Cuma
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
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İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
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17 Ekim Cumartesi
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
11157491
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
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18 Ekim Pazar
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
11176181
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
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19 Ekim Pazartesi
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
14187183
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
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20 Ekim Salı
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
14177892
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
Başlık Resmiİstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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