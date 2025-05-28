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İstanbul'da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu? 28 Mayıs son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu? 28 Mayıs son depremler listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul bugün sabah erken saatlerde hafif bir sarsıntıyla güne başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERI) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında küçük bir deprem meydana geldi. İstanbul'da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu soruları ise vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da deprem 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.12'de gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü 1.1 olarak ölçülürken, derinliği 6.82 kilometre olarak kaydedildi. Merkez üssü ise Marmara Denizi - Silivri olarak belirtildi.

1.1 büyüklüğünde bir deprem, genellikle yüzeye yakın olsa da çok az hissedilir ve herhangi bir hasara yol açması beklenmez. İlk belirlemelere göre İstanbul'da veya çevresinde depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

İstanbul'da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu? 28 Mayıs son depremler listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM OLDU MU?

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin batı ve güney kıyılarında hafif sismik hareketlilik devam etti. Sabahın erken saatlerinde ve gece geç saatlerde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler, bölge sakinleri tarafından hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Saat 05.28'de Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesine 27.74 kilometre uzaklıkta bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 2.1 olarak ölçülürken, derinliği 8.98 kilometre olarak belirlendi.

Yine Ege Denizi'nde saat 01.51'de meydana gelen 2.2 büyüklüğündeki bir başka deprem daha kaydedildi.

İstanbul'da deprem mi oldu, az önce deprem oldu mu? 28 Mayıs son depremler listesi - 2. Resim

28 MAYIS SON DEPREMLER

07:32:49 - BALIKESİR (BALIKESİR) - 1.1 ML
07:24:05 - YEŞİLBAĞCILAR-YATAĞAN (MUĞLA) - 1.4 ML
06:28:05 - İVRİNDİ (BALIKESİR) - 1.6 ML
06:15:42 - ÇATMAKAYA-SEYDİŞEHİR (KONYA) - 1.8 ML
06:14:14 - KURUÇAY-AHIRLI (KONYA) - 1.6 ML
05:53:35 - KIZILAĞIL-(BOLU) - 1.6 ML
05:50:16 - EGE DENİZİ - 2.5 ML
05:36:57 - SUGUL-DARENDE (MALATYA) - 1.3 ML
05:21:51 - GÖKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - 1.7 ML
05:05:52 - EGE DENİZİ - 2.1 ML
04:51:13 - EGE DENİZİ - 2.4 ML
04:26:28 - EGE DENİZİ - 2.7 ML
04:09:55 - GÖKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - 1.2 ML
03:52:05 - ÖRENKENT-BULANIK (MUŞ) - 1.5 ML
03:25:31 - KATRANDAĞI-EMET (KÜTAHYA) - 1.4 ML
02:54:55 - HAKKIBEYLİ-SARIÇAM (ADANA) - 1.6 ML
02:23:11 - ALGI-(MUĞLA) - 1.5 ML
02:05:36 - HARUNUŞAĞI-AKÇADAĞ (MALATYA) - 1.3 ML
01:41:31 - KAVAKYOLU-(ERZİNCAN) - 1.3 ML
01:40:13 - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - 1.8 ML
01:13:02 - YENİKÖY-(BOLU) - 3.8 ML (3.8 Mw)
01:02:15 - GÖKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - 1.8 ML

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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