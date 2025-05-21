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21 Mayıs İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul depremi sonrası okul var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 Mayıs İstanbul&#039;da okullar tatil mi? İstanbul depremi sonrası okul var mı?
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Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından İstanbul'da okullar tatil edilip edilmeyeceği başta öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenler tarafından sorgulatılıyor

20 Mayıs 2025 23:36:53 itibarıyla Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur. Bunun üzerine İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul’da okullar tatil mi edildi? soruları sorulmaya başlandı

İstanbul'da Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'de 4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. İstanbul’daki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul’da okullar tatil mi edildi? soruları merak ediliyor.

İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Mayıs İstanbul depremi sonrası okul var mı? - 1. Resim

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Tedirgin olan öğrenciler 21 Mayıs 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. 

İstanbul Valiliği şu an için deprem nedeniyle okulların tatil olacağı yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak birçok öğrenci okulların tatil edilmesi yönünde yorumlarda bulundu. 

İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Mayıs İstanbul depremi sonrası okul var mı? - 2. Resim

 21 MAYIS DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL OLDU MU?

Henüz okulların tatil olmasına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den bir açıklama gelmedi. Bu nedenle İstanbul'da deprem nedeniyle henüz 21 Mayıs Çarşamba okullar tatil değildir. Konu hakkında resmi bir bilgi paylaşılması üzerine haberimize eklenecektir.

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden şu paylaşımı yaptı;

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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