İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bu ilçelerinde sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Haziran Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacaktır. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirli mahalleleri etkileyecek kesintileri hakkında İSKİ detaylı bir bilgilendirme yaptı. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Haziran Cuma günü yapılacak planlı su kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anadolu ve Avrupa yakasında bazı mahalleleri etkileyecek çalışmalar kapsamında kısa süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İstanbul'da kesinti yaşanacak bölgelerde suyun ne zaman geleceğine dair bilgilere İSKİ’nin resmi adresinden sorgulanabiliyor. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek. Her iki yaka için ilçeler ve mahalleler sorgulaması her iki yakada oturan İstanbullular tarafından sorgulanmaya başladı.

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer almaktadır.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinin bazı mahallelerinde u kesintisi 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecektir.

Su kesintisi, Sarıyer ilçesindeki bazı mahallelerde etkili olacak. Kesinti saati ve bölgesel detaylar İSKİ tarafından duyurulacaktır.

İSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adında önceden kesintileri duyurarak tedbirli davranmaları gerektiğini belirtti. Güncel kesinti bilgileri için İSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI