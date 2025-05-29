İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor

İstanbul’un farklı ilçelerinde gökyüzünden yükselen uçak sesleri vatandaşlar tarafından büyük merakla karşılandı. Sosyal medyada İstanbul’da uçak sesi neden geliyor, İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir gibi sorular sıkça dile getirilirken, konuyla ilgili resmi açıklama İstanbul Valiliği’nden geldi.

İSTANBUL UÇAK SESLERİ SEBEBİ NEDİR?

İstanbul’da son günlerde gökyüzünden yükselen uçak ve jet motoru sesleri vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Merkezi ilçelerde art arda duyulan bu seslerin ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden “İstanbul’da uçak sesleri neden geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşları için İstanbul semalarında prova gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, uçuşların gösteri amacıyla gerçekleştirildiği ve herhangi bir olağanüstü durumla ilgili olmadığı vurgulandı.

SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği tanıtım ve çevre tanıma uçuşları sırasında F-16 savaş uçaklarının motor sesi, şehrin birçok noktasında net şekilde duyuldu.

İSTANBUL'DA JET SESİ NEDEN GELİYOR?

İstanbul'da yükselen jet sesleri, şehrin gökyüzünü süslemeye hazırlanan SOLOTÜRK uçaklarının prova uçuşlarından kaynaklanıyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan SOLOTÜRK ekibi, 29 Mayıs’ta düzenlenecek büyük gösteri öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşları gerçekleştirdi.

Yenikapı ve çevresindeki bölgelerde jetlerin alçak irtifalı uçuşları sırasında duyulan sesler, vatandaşlar arasında kısa süreli şaşkınlık meydana getirirken yetkililer kısa sürede bilgilendirme yaparak seslerin tamamen gösteriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek olan SOLOTÜRK gösterisi için yapılan hazırlık uçuşları, İstanbul semalarında coşkulu bir kutlamanın da habercisi oldu.