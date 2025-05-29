Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor

İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un farklı ilçelerinde gökyüzünden yükselen uçak sesleri vatandaşlar tarafından büyük merakla karşılandı. Sosyal medyada İstanbul’da uçak sesi neden geliyor, İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir gibi sorular sıkça dile getirilirken, konuyla ilgili resmi açıklama İstanbul Valiliği’nden geldi.

İSTANBUL UÇAK SESLERİ SEBEBİ NEDİR?

İstanbul’da son günlerde gökyüzünden yükselen uçak ve jet motoru sesleri vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Merkezi ilçelerde art arda duyulan bu seslerin ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden “İstanbul’da uçak sesleri neden geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşları için İstanbul semalarında prova gerçekleştirdi.

İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor - 1. Resim

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, uçuşların gösteri amacıyla gerçekleştirildiği ve herhangi bir olağanüstü durumla ilgili olmadığı vurgulandı.

SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği tanıtım ve çevre tanıma uçuşları sırasında F-16 savaş uçaklarının motor sesi, şehrin birçok noktasında net şekilde duyuldu.

İstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor - 2. Resim

İSTANBUL'DA JET SESİ NEDEN GELİYOR?

İstanbul'da yükselen jet sesleri, şehrin gökyüzünü süslemeye hazırlanan SOLOTÜRK uçaklarının prova uçuşlarından kaynaklanıyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan SOLOTÜRK ekibi, 29 Mayıs’ta düzenlenecek büyük gösteri öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşları gerçekleştirdi.

Yenikapı ve çevresindeki bölgelerde jetlerin alçak irtifalı uçuşları sırasında duyulan sesler, vatandaşlar arasında kısa süreli şaşkınlık meydana getirirken yetkililer kısa sürede bilgilendirme yaparak seslerin tamamen gösteriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek olan SOLOTÜRK gösterisi için yapılan hazırlık uçuşları, İstanbul semalarında coşkulu bir kutlamanın da habercisi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eşini boğup, hafriyat alanına gömdü! Adli Tıp raporu: Akli dengesi yerindeRusya'dan İstanbul için dikkat çeken açıklama! ''Barış müzakerelerinde ana platform...''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tayland vize istiyor mu, vizeli mi? Vizesiz Asya Ülkeleri 2025 - HaberlerTayland vize istiyor mu, vizeli mi? Vizesiz Asya Ülkeleri 2025Türkşeker kura canlı yayınlanıyor mu, nereden izlenir? Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerTürkşeker kura canlı yayınlanıyor mu, nereden izlenir? Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Konstantinopolis’ten İstanbul’a! İstanbul adı nereden geliyor? - HaberlerKonstantinopolis’ten İstanbul’a! İstanbul adı nereden geliyor?İSKİ tek tek duyurdu! Sular ne zaman gelecek? 29 Mayıs Perşembe bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçe mahalle ve sokaklar.. - HaberlerİSKİ tek tek duyurdu! Sular ne zaman gelecek? 29 Mayıs Perşembe bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçe mahalle ve sokaklar..Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerDünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?Bugün Antalya'da yağmur var mı? Antalya Hava Durumu Meteoroloji uyarıları 29 Mayıs Perşembe - HaberlerBugün Antalya'da yağmur var mı? Antalya Hava Durumu Meteoroloji uyarıları 29 Mayıs Perşembe
Sonraki Haber Yükleniyor...