İstanbul'daki kurbanlık satış yerleri 2025! Kurban pazarları kuruldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 17:40 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 17:44 - Güncelleme:

Bu sene İstanbul'un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda kurban pazarı kurulan ilçeler listesi yayınlandı. 6 Haziran 2025 Cuma günü idrak edilecek bayram öncesinde, kurbanlık satış yerlerinde satışlar devam ediyor. Gözler elediyeler tarafından belirlenecek resmi kurban satış ve kesim alanlarına çevrildi. İşte tüm ayrıntılar...

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber İstanbul’da kurban pazarları yeniden araştırılmaya başlandı. 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde, kurbanlık satış noktalarında hazırlıklar devam ediyor. Resmi açıklamalara bakıldığında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların İstanbul’a girişi bayramdan 15 gün önce başladı ve sıkı denetimler yapılıyor. Kurbanlık olarak belirlenen hayvanlar, sağlık ve uygunluk kriterlerine göre kontrol edilecek diğer yandan şartlara uymayan hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenerek satışa sunulmayacaktır. KURBAN PAZARLARI KURULDU MU? Kurban Bayramı'nın günler kala İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek bayram öncesinde, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 22 Mayıs itibarıyla başladı. İSTANBUL KURBAN PAZARLARI 2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çeşitli ilçelerde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre, 22 Mayıs'ta İstanbul'a giren kurbanlıklar resmi kurban satış alanlarında yerlerini aldı. İSTANBUL KURBAN BAYRAMI SATIŞI YAPILAN İLÇELER İstanbul'da kurban satış alanları Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'dır. ANADOLU YAKASI VE AVRUPA YAKASI KURBAN PAZARI KURULAN İLÇELER LİSTESİ 2025 İSTANBUL KURBAN SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN İlgili Haber Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin