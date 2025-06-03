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Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramına günler kalmışken kurban ibadetiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban kesme ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar kurban nasıl kesilir, kurbanda nelere dikkat edilmeli sorularına cevap aramaya başladı.

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Kurban kesimi, İslam inancında sadece maddi bir ibadet değil, aynı zamanda Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak kabul ediliyor. Hac Suresi’nin 36. ayetinde geçen “Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık…” ifadesi, bu ibadetin manevi boyutunu ortaya koyuyor.

Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler - 1. Resim

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramın ilk günü milyonlarca Müslüman kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunlar şu şekildedir:

Kurban kesmeden önce diz boyunca çukur kazılır. Kurbanın gözleri bağlanır. Kıbleye dönük ve sol yanına yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. 
İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. 

Sonra, bismillahi Allahü ekber diyerek, deveden başka hayvanın, boğazından kesilir. Bismillahi derken, h harfini belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. 

H harfini açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, yenmez. Bismillahirrahmanirrahim demek de caizdir. Fakat evlâ olanı, (Bismillahi Allahü ekber) demektir.

Besmele çekildikten sonra kurbanı hemen kesmek gerekir. Besmele çekildikten sonra ara verilmez ara verilirse tekrar besmele çekilmesi gerekir. Bir hayvanı iki kişi kesecekse ikisi de besmele çekmelidir.

Besmele çekmek unutulursa zararı yoktur, kasten besmele çekilmezse haramdır. Hayvanı ensesinden kesmek haramdır. Dilsiz ve sünnetsizin kurban kesmesi mekruhtur.

Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler - 2. Resim

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurban keserken dini ve hijyenik koşullara dikkat edilerek kesim yapılmalıdır. Kesim yapılırken hayvanın gözlerinin bağlanması, kesim yerinin temiz olması ve hayvana acı çektirmeden, hızlı bir şekilde kesimin gerçekleştirilmesi esastır. Kanın tamamen akmasının beklenmesi ve hayvan can vermeden yüzme işlemine geçilmemesi gerekir. İki hayvan kesileceği zaman bir hayvan diğerinin gözü önünde kesilmemelidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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