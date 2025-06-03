Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler...

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken; sağlıklı bir bayram geçirmek adına bazı önlemler alınması gerekiyor. Özellikle sıcak havaların artmasıyla beraber yeni kesilmiş kurban etinin ne kadar süre dinleneceği, yıkanıp yıkanmaması ya da saklama gibi işlemlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu noktada uzmanlar vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kurban kesmek İslam'da önemli bir vecibedir. Bu sorumluluğu yerine getiren ya da bayramın ilerleyen günlerinde yerine getirecek olan vatandaşlarımız "Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından büyük önem taşır. İşte konuya ilişkin uzmanların açıklamaları...

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR, KAÇ SAAT DİNLENDİLMELİ?

Kurban etinin yumuşak ve lezzetli olması adına mutlaka dinlendirilmesi gerekmektedir. Yeni kesilmiş, henüz sıcak olan et hemen tüketildiğinde hem sindirimi zorlaşır hem de sertleşir. Bu sebeple etin, hava alabilen bir kapta üstü kapatılmadan ancak sinek ve böceklerden korunarak en az 6 saat, tercihen 24 saat dilendirilmesi tavsiye edilir.

Kurban etinin bu süreçte 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye düşürmek önemlidir. Et bu şekilde dinlendirildikten sonra parçalanmalı ve saklanmalıdır. Lokum kıvamınında et pişirmenin sırrı da bu doğru dinlenme sürecidir.

Kurban eti buzdolabının buzluk olmayan kısmında fazla 5-6 gün saklanabilir. Ancak daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalısı şiddetli tavsiye edilir.

Eğer birkaç gün içerisinde etler dondurucuya konulmaz veya tüketilmezse kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyleli bir durumla karşılaşılması durumunda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Ayrıca kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban eti, steril ortamda kesilmesi insan sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur. Çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına davetiye çıkaracağı için kötü sonuçlara sebep olabilir. Kurban etinin yıkanmaması tavsiye edilir. Aksi takdirde saklanacak kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olur.

KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kırmızı et sindirimi en en zor olan yiyeceklerden bir tanesidir. Kesim işleminden sonra birkaç saat içerisinde et yemek hazımsızlık, şişkinlik başta olmak üzere mide problemleri yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle, kurban etini kesildiği gün pişirmek yerine buzdolabında bir gün dinlendirilmesi gerekir.

Et dinledirildikten sonra derin dondurucuya konulabilir. Ayrıca et için uygun koşulların sağlanması halinde bıuzdolabında 6 ay bekletilebilir.