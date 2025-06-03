Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler...

Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken; sağlıklı bir bayram geçirmek adına bazı önlemler alınması gerekiyor. Özellikle sıcak havaların artmasıyla beraber yeni kesilmiş kurban etinin ne kadar süre dinleneceği, yıkanıp yıkanmaması ya da saklama gibi işlemlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu noktada uzmanlar vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kurban kesmek İslam'da önemli bir vecibedir. Bu sorumluluğu yerine getiren ya da bayramın ilerleyen günlerinde yerine getirecek olan vatandaşlarımız "Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından büyük önem taşır. İşte konuya ilişkin uzmanların açıklamaları...

Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler... - 1. Resim

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR, KAÇ SAAT DİNLENDİLMELİ?

Kurban etinin yumuşak ve lezzetli olması adına mutlaka dinlendirilmesi gerekmektedir. Yeni kesilmiş, henüz sıcak olan et hemen tüketildiğinde hem sindirimi zorlaşır hem de sertleşir. Bu sebeple etin, hava alabilen bir kapta üstü kapatılmadan ancak sinek ve böceklerden korunarak en az 6 saat, tercihen 24 saat dilendirilmesi tavsiye edilir.

Kurban etinin bu süreçte 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye düşürmek önemlidir. Et bu şekilde dinlendirildikten sonra parçalanmalı ve saklanmalıdır. Lokum kıvamınında et pişirmenin sırrı da bu doğru dinlenme sürecidir. 

Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler... - 2. Resim

Kurban eti buzdolabının buzluk olmayan kısmında fazla 5-6 gün saklanabilir. Ancak daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalısı şiddetli tavsiye edilir.

Eğer birkaç gün içerisinde etler dondurucuya konulmaz veya tüketilmezse kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyleli bir durumla karşılaşılması durumunda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Ayrıca kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler... - 3. Resim

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban eti, steril ortamda kesilmesi insan sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur. Çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına davetiye çıkaracağı için kötü sonuçlara sebep olabilir. Kurban etinin yıkanmaması tavsiye edilir. Aksi takdirde saklanacak kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olur.

Kurban eti nasıl dinlendirilir, yıkanır ve saklanır? İşte doğrum yöntemler... - 4. Resim

KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kırmızı et sindirimi en en zor olan yiyeceklerden bir tanesidir. Kesim işleminden sonra birkaç saat içerisinde et yemek hazımsızlık, şişkinlik başta olmak üzere mide problemleri yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle, kurban etini kesildiği gün pişirmek yerine buzdolabında bir gün dinlendirilmesi gerekir.

Et dinledirildikten sonra derin dondurucuya konulabilir. Ayrıca et için uygun koşulların sağlanması halinde bıuzdolabında 6 ay bekletilebilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4 yılın ardından en düşük seviye! Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gibi 7. sezon ne zaman, olacak mı? 6. sezon 13. bölüm tarihi - HaberlerGibi 7. sezon ne zaman, olacak mı? 6. sezon 13. bölüm tarihiTUS yerleştirme sonuçları sorgulama 2025! TUS tercih sonuçları nereden kontrol edilir? - HaberlerTUS yerleştirme sonuçları sorgulama 2025! TUS tercih sonuçları nereden kontrol edilir?Bernd Kebbel kimdir, neden öldü? - HaberlerBernd Kebbel kimdir, neden öldü?TMO buğday fiyatları 2025! Buğday ve hububat alım fiyatları ne kadar oldu? - HaberlerTMO buğday fiyatları 2025! Buğday ve hububat alım fiyatları ne kadar oldu?Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? Kupa maçı için heyecan dorukta! - HaberlerFenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? Kupa maçı için heyecan dorukta!Muğla 5.8 deprem nerelerde, hangi illerde hissedildi? - HaberlerMuğla 5.8 deprem nerelerde, hangi illerde hissedildi?
Sonraki Haber Yükleniyor...