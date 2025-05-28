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İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı? Öykü Serter açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı? Öykü Serter açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran neden yok sorusu programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Güzide Duran bu sezon yarışmanın jürilerinden biridir. Duran'un yarışmanın bugünkü bölümde yer almaması 'İşte Benim Stilim Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı, bugün neden yok' sorgulamaları artmaya başladı. Programın sunucusu Öykü Serter konuya ilişkin açıklamada bulundu.

TV8 ekranlarından yayınlanan İşte Benim Stilim jüri üyelerinden Güzide Duran'ın stüdyoda olmaması izleyicilerin kafasında soru işareti bıraktı.

Programda konuk jüri olarak Aslı Gümüşel Şen yer alırken Öykü Serter'den, Güzide Duran ile ilgili olarak açıklama geldi. Peki İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte ayrıntılar...

İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı? Öykü Serter açıkladı - 1. Resim

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİ ÜYESİ GÜZİDE DURAN NEDEN YOK?

İşte Benim Stilim yeni sezon jüri üyesi Güzide Duran, yarışmanın bugünkü bölümünde yer almadı.

Konuyla ilgili konuşan Öykü Serter, Duran'ın sağlık sorunları yaşaması sebebiyle bugünkü bölümde yer almadığını söyledi. Ancak  yeni bölümde programda olacağını duyurdu.

İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı? Öykü Serter açıkladı - 2. Resim

GÜZİDE DURAN, İŞTE BENİM STİLİM'DEN AYRILDI MI?

Güzide Duran İşte Benim Stilim yarışmasından ayrılmadı. Güzide Duran’ın yarışmanın yeni bölümünde jüri koltuğunda yer almamasının ardından izleyiciler arasında yarışmadan ayrıldığına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Bu iddiaların ardından kısa süre içinde yarışmanın sunucusu Öykü Serter tarafından açıklık getirildi. Serter, canlı yayında yaptığı açıklamada Güzide Duran’ın sağlık sorunları nedeniyle o gün stüdyoya gelemediğinin altını çizdi. Ayrıca bir sonraki bölümde jüri koltuğuna geri döneceğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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