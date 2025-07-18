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İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz: İZSU kesinti sorgulama nasıl yapılır, sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz: İZSU kesinti sorgulama nasıl yapılır, sular ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, 18 Temmuz 2025 Perşembe günü için planlanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bakım, onarım ve arıza kaynaklı su kesintilerine ilişkin güncel listesini paylaştı. İzmir su kesintisi ve İZSU kesinti sorgulama detayları...

İzmir su kesintisi 18 Temmuz sabahı itibarıyla sorgulanmaya başlandı. İzmir'de bazı ilçelerde ana boru arızaları nedeniyle birkaç saatlik kesintiler yaşanırken, bazı bölgelerde yoğun su kullanımı ve düşük kuyu debileri gibi sebeplerle çalışmalar sürüyor. İZSU su kesintisi duyurularını resmi sitesi üzerinden paylaştı.

İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz: İZSU kesinti sorgulama nasıl yapılır, sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir Bayraklı su kesintisini duyurdu. Resmi sitesinde İZSU'nun yaptığı açıklama şu şekilde;

Değerli Abonelerimiz,

Bayraklı İlçesi Onur mahallesinde bulunan Pompa İstasyonunda gerçekleşecek bakım ve yenileme çalışması sebebi ile 17 Temmuz 2025 Perşembe 20:00 ile 18 Temmuz 2025 Cuma 05:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:  
Bayraklı İlçesi: Körfez, Onur, Doğançay, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar ve Gümüşpala mahalleleri

Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.

İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz: İZSU kesinti sorgulama nasıl yapılır, sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN MAHALLELER 18 TEMMUZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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