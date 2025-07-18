İzmir Bayraklı su kesintisi 18 Temmuz: İZSU kesinti sorgulama nasıl yapılır, sular ne zaman gelecek?
İzmir’de yaşayan vatandaşlar, 18 Temmuz 2025 Perşembe günü için planlanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bakım, onarım ve arıza kaynaklı su kesintilerine ilişkin güncel listesini paylaştı. İzmir su kesintisi ve İZSU kesinti sorgulama detayları...
İzmir su kesintisi 18 Temmuz sabahı itibarıyla sorgulanmaya başlandı. İzmir'de bazı ilçelerde ana boru arızaları nedeniyle birkaç saatlik kesintiler yaşanırken, bazı bölgelerde yoğun su kullanımı ve düşük kuyu debileri gibi sebeplerle çalışmalar sürüyor. İZSU su kesintisi duyurularını resmi sitesi üzerinden paylaştı.
İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
İZSU İzmir Bayraklı su kesintisini duyurdu. Resmi sitesinde İZSU'nun yaptığı açıklama şu şekilde;
Değerli Abonelerimiz,
Bayraklı İlçesi Onur mahallesinde bulunan Pompa İstasyonunda gerçekleşecek bakım ve yenileme çalışması sebebi ile 17 Temmuz 2025 Perşembe 20:00 ile 18 Temmuz 2025 Cuma 05:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bayraklı İlçesi: Körfez, Onur, Doğançay, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar ve Gümüşpala mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.
İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN MAHALLELER 18 TEMMUZ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|SAMURLU
|18.07.2025 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
|BERGAMA
|ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, TURABEY, ULUCAMİİ, ZAFER
|18.07.2025 saat 00:30 ile 03:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|BERGAMA MERKEZ MAHALLELERİNDE YOĞUN SU KULLANIMI VE KUYULARIMIZDAKİ SU SEVİYELERİNDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE BAZI MAHALLELERİMİZDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR
|BUCA
|KAYNAKLAR MERKEZ, 29 EKİM
|17.07.2025 saat 13:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2138 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|18.07.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI 175.SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|06.07.2025 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Foça ilçesi Cumhuriyet,Fatih,Fevzi Çakmak,Mustafa Kemal Atatürk ve Kozbeyli Mahallelerin'de aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle bazı Mahallelerde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KARABAĞLAR
|GAZİ, ÖZGÜR, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
|18.07.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3898--62 ÖNÜ
|KEMALPAŞA
|YİĞİTLER
|18.07.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE TÜM BÖLGENİN SULARI KESİK
|KEMALPAŞA
|SARILAR
|18.07.2025 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN MAHALLENİN ÜST KISIMLARINDA BASINÇ DÜŞÜK VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR
|KINIK
|ARPASEKİ
|18.07.2025 saat 08:06 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ARPASEKİ MAHALLESİNDE SU SONDAJ KUYULARI DEBİ DÜŞÜKLÜĞÜ VE YOĞUN SU KULLANIMINDAN DOLAYI MAHALLE GENELİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR.
|KONAK
|EGE, UMURBEY
|18.07.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
1497- SK. İÇİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|18.07.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6338 SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE(YAHŞELLİ MAHALLESİNİN BELİRLİ BİR KISMI)
|ÖDEMİŞ
|KÖSELER
|18.07.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÖSELER (KÖSELER KÖY İÇ YOLU) MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.