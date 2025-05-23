İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 00:57 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 00:58 - Güncelleme:

İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Buna göre, İzmir'in birçok ilçesinde bugün belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca gibi ilçelerde bugün elektrik kesintisi olacaktır.

İzmir’de 23 Mayıs Cuma günü GDZ Elektrik’in planladığı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin ne zaman geri geleceği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. 23 MAYIS İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İzmir elektrik kesintileri listesi Gdz Elektrik tarafından paylaşıldı. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca gibi ilçelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır. 23 Mayıs Cuma günü İzmir'de şebeke yenileme ve bakım çalışması sebebiyle elektrikler kesilecektir. İZMİR'DE ELEKRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 23 Mayıs Cuma 2025 Kesinti ID : 3370721 Saat : 9:00 - 12:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ALİAĞA / İZMİR Siteler ( Özlem Cd. 462 458 BARIŞ MANÇO ) 23 Mayıs Cuma 2025 Kesinti ID : 3370568 Saat : 9:00 - 12:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BALÇOVA / İZMİR Teleferik ( Fatih Sultan Sk. Gaziler Sk. Sakarya Cd. Karakulak Enver Paşa Sk. ) Kesinti ID : 3370571 Saat : 9:00 - 12:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BALÇOVA / İZMİR Teleferik ( Karakulak ) Kesinti ID : 3370600 Saat : 9:00 - 12:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BALÇOVA / İZMİR Bahçelerarası ( YILDIZ SK. Sandal Sk. Seren Sk. ) İnciraltı ( SEREN Sandal Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. ) Kesinti ID : 3370618 Saat : 12:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BALÇOVA / İZMİR Bahçelerarası ( Kumul Sk. Serçe Sk. Yakamoz Sk. YILDIZ SK. Çakıl Sk. Denizyıldızı Sk. Hercai Sk. Kumsal Sk. ) Kesinti ID : 3370634 Saat : 15:00 - 18:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BALÇOVA / İZMİR Bahçelerarası ( Tümay Sk. YILDIZ SK. Denizaltı Sk. Körfez Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Sandal Sk. Tan Sk. ) 23 Mayıs Cuma 2025 Kesinti ID : 3370516 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYINDIR / İZMİR Lütuflar 23 Mayıs Cuma 2025 Kesinti ID : 3367223 Saat : 10:00 - 13:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYRAKLI / İZMİR Org. Nafiz Gürman ( 7115. Sk. 7115/1 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7121. Sk. 7121/1. Sk. 7122. Sk. 7122/1 7151. Sk. 7163. Sk. Kubilay Cd. Şehit Orhan Bozkurt Sk. 7122/2 7150 ATATÜRK 7098. Sk. 7098/1. Sk. 7098/2. Sk. ) Kesinti ID : 3370470 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYRAKLI / İZMİR R. Şevket İnce 23 Mayıs Cuma 2025 Kesinti ID : 3370630 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BERGAMA / İZMİR Durmuşlar ( Durmuşlar Durmuşlar Köyü İç Yolu )

Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu ) 23 Mayıs Cuma 2025 Kesinti ID : 3367327 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR Kemalpaşa ( 7046. Sk. 7045. Sk. 7043/1. Sk. 7043. Sk. 7039. Sk. 7034. Sk. Kazım Özalp Cd. 7055 7047. Sk. )

Gürpınar ( Çakabey Cd. 7029. Sk. 7038. Sk. 7036. Sk. 7034. Sk. 7027/1. Sk. 7027. Sk. 7026. Sk. 7025. Sk. 7016. Sk. Kazım Özalp Cd. 7046/1. Sk. 7046. Sk. 7044/1. Sk. 7044. Sk. 7042. Sk. 7040. Sk. 7039. Sk. ) Kesinti ID : 3370463 Saat : 9:00 - 11:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR Erzene ( 130/6. Sk. 130/5. Sk. 130. Sk. ) 23 Mayıs Cuma 2025

Kesinti ID : 3370635

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

İnkılap ( 516. Sk. 518. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 545. Sk. 543. Sk. 536/1. Sk. 531. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 520. Sk. ) Akıncılar ( 545. Sk. 524. Sk. ) Kesinti ID : 3370639

Saat : 13:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

Akıncılar ( 548/1. Sk. 548. Sk. 547. Sk. 530. Sk. 565/2. Sk. 565/1. Sk. 565. Sk. 549/1. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 564. Sk. 563/4. Sk. 563/2. Sk. Akdoğan Cd. 568. Sk. 565/5. Sk. 565/4. Sk. 565/3. Sk. 549. Sk. 548/4. Sk. ) İlgili Haber Başkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin