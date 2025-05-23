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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir&#039;de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Buna göre, İzmir'in birçok ilçesinde bugün belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca gibi ilçelerde bugün elektrik kesintisi olacaktır.

İzmir’de 23 Mayıs Cuma günü GDZ Elektrik’in planladığı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin ne zaman geri geleceği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

 23 MAYIS İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir elektrik kesintileri listesi Gdz Elektrik tarafından paylaşıldı. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca gibi ilçelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Mayıs Cuma günü İzmir'de şebeke yenileme ve bakım çalışması sebebiyle elektrikler kesilecektir. 

İZMİR'DE ELEKRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3370721
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Siteler ( Özlem Cd. 462 458 BARIŞ MANÇO )
23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3370568
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Teleferik ( Fatih Sultan Sk. Gaziler Sk. Sakarya Cd. Karakulak Enver Paşa Sk. )
 
Kesinti ID : 3370571
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Teleferik ( Karakulak )
 
Kesinti ID : 3370600
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası ( YILDIZ SK. Sandal Sk. Seren Sk. )
 
İnciraltı ( SEREN Sandal Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. )
Kesinti ID : 3370618
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası ( Kumul Sk. Serçe Sk. Yakamoz Sk. YILDIZ SK. Çakıl Sk. Denizyıldızı Sk. Hercai Sk. Kumsal Sk. )
Kesinti ID : 3370634
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası ( Tümay Sk. YILDIZ SK. Denizaltı Sk. Körfez Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Sandal Sk. Tan Sk. )
23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3370516
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3367223
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman ( 7115. Sk. 7115/1 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7121. Sk. 7121/1. Sk. 7122. Sk. 7122/1 7151. Sk. 7163. Sk. Kubilay Cd. Şehit Orhan Bozkurt Sk. 7122/2 7150 ATATÜRK 7098. Sk. 7098/1. Sk. 7098/2. Sk. )
Kesinti ID : 3370470
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce
23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3370630
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Durmuşlar ( Durmuşlar Durmuşlar Köyü İç Yolu )

Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )
23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3367327
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 7046. Sk. 7045. Sk. 7043/1. Sk. 7043. Sk. 7039. Sk. 7034. Sk. Kazım Özalp Cd. 7055 7047. Sk. )

Gürpınar ( Çakabey Cd. 7029. Sk. 7038. Sk. 7036. Sk. 7034. Sk. 7027/1. Sk. 7027. Sk. 7026. Sk. 7025. Sk. 7016. Sk. Kazım Özalp Cd. 7046/1. Sk. 7046. Sk. 7044/1. Sk. 7044. Sk. 7042. Sk. 7040. Sk. 7039. Sk. )
 
Kesinti ID : 3370463
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( 130/6. Sk. 130/5. Sk. 130. Sk. )

23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3370635
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 516. Sk. 518. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 545. Sk. 543. Sk. 536/1. Sk. 531. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 520. Sk. )

Akıncılar ( 545. Sk. 524. Sk. )

Kesinti ID : 3370639
Saat : 13:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 548/1. Sk. 548. Sk. 547. Sk. 530. Sk. 565/2. Sk. 565/1. Sk. 565. Sk. 549/1. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 564. Sk. 563/4. Sk. 563/2. Sk. Akdoğan Cd. 568. Sk. 565/5. Sk. 565/4. Sk. 565/3. Sk. 549. Sk. 548/4. Sk. )

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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