İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Buna göre, İzmir'in birçok ilçesinde bugün belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca gibi ilçelerde bugün elektrik kesintisi olacaktır.
İzmir’de 23 Mayıs Cuma günü GDZ Elektrik’in planladığı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesintiden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin ne zaman geri geleceği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.
23 MAYIS İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İzmir elektrik kesintileri listesi Gdz Elektrik tarafından paylaşıldı. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca gibi ilçelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.
23 Mayıs Cuma günü İzmir'de şebeke yenileme ve bakım çalışması sebebiyle elektrikler kesilecektir.
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23 Mayıs Cuma 2025
Kesinti ID : 3370635
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 516. Sk. 518. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 545. Sk. 543. Sk. 536/1. Sk. 531. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 520. Sk. )
Akıncılar ( 545. Sk. 524. Sk. )
Kesinti ID : 3370639
Saat : 13:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 548/1. Sk. 548. Sk. 547. Sk. 530. Sk. 565/2. Sk. 565/1. Sk. 565. Sk. 549/1. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 564. Sk. 563/4. Sk. 563/2. Sk. Akdoğan Cd. 568. Sk. 565/5. Sk. 565/4. Sk. 565/3. Sk. 549. Sk. 548/4. Sk. )